沈伯洋提控管高風險群　黃國昌喊毛骨悚然：綠色新黨國幽靈回來了

▲民眾黨團總召黃國昌召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發輿論質疑是否要「監控人民」。民眾黨團總召黃國昌12日大酸，沈伯洋要大規模監控範圍，包括立委、村里長、大學教授，令人毛骨悚然，這也是為何沒辦法放任「綠色新黨國」繼續恣意妄為下去，要求總統賴清德說明，這到底是個人偏頗意見，還是代表民進黨主張？

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委林國城12日上午召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會，會後接受媒體訪問。針對沈伯洋拋出防範「第五縱隊」控管國內「高風險群」？黃國昌表示，沈伯洋要大規模開始監控所謂「第五縱隊」，這樣的主張讓人非常驚訝。

黃國昌提及，要被列入進行大規模監控的範圍，不僅包括立委，竟然還有村里長、大學教授，「令人毛骨悚然。」仿佛回到過去黨國威權體制「小心匪諜就在你身邊」時代，這就是為什麽沒辦法放任「綠色新黨國」繼續恣意妄為下去。

黃國昌批評，民進黨到底希望把台灣的民主拉倒退多少年？過去這麼久、這麼多人投入，希望人民可以活在自由法治社會，不用擔心被國家監控、被黨國貼上標籤、被國家機器進行迫害，結果竟然在民進黨第三度邁向執政時，「綠色新黨國」幽靈竟然又回來了，嚴重程度早就超越美國當時的麥卡錫主義，令人毛骨悚然。

黃國昌質疑，這到底是個人偏執的看法，還是真正反映民進黨主席賴清德的意志，希望賴清德必須站出來說清楚、講明白，「這是個人偏頗意見，還是代表正式民進黨現在主張？」