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花蓮南華社區自力建置微水力發電　破舊涼亭變身緊急充電站

▲▼花蓮南華社區自力建置的微水力發電機機。（圖／南華社區發展協會提供，下同）

▲花蓮南華社區自力建置的微水力發電機組。（圖／南華社區發展協會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉南華社區是全台首創農村微水力示範場域，利用水圳的水力發電，產出完全無汙染的潔淨能源，村民更進一步將水圳上一處破舊涼亭，合力改造變身為「韌性防災緊急充電與教育場域」，12日成果發表會中，居民帶著手機、行動電源、電動農用噴霧器、電熱水壺來試驗充電成果，並以水力、太陽能板蓄積的電力烘焙蛋糕，調製飲品，外地居民參觀後，紛紛好奇詢問，也希望複製這種特別的韌性防災模式。

▲▼花蓮南華社區自力建置的微水力發電機機。（圖／南華社區發展協會提供，下同）

南華社區發展協會理事長梁紹強表示，社區經過10多年的摸索研究，在農業部農村水保署花蓮分署與台電東部電廠支持下，2020年建置了「福慧農場微水力示範機組」，配電箱放置在水圳上的破舊涼亭內，梁柱已經老舊鏽蝕、磚牆有破洞，且水圳機組旁沒有護欄，容易發生危險，因此社區積極爭取參加由花蓮縣政府建設處主辦、綠奇規劃設計股份有限公司輔導的「社區空間營造計畫」，評審委員現勘後，認為此處適合成為綠能教育場域，同意撥給經費，由社區居民自主購料改善。

▲▼花蓮南華社區自力建置的微水力發電機機。（圖／南華社區發展協會提供，下同）

▲放置配電箱的破舊涼亭，透過社區居民自力修繕補強，已變身為防災緊急充電站。

在調查居民專長後，韭菜農彭勝樑開著怪手清理灌溉水溝，有人負責鐵工、配電。值得一提的是，村莊內一位78歲長者黃秀琴，年輕時是泥作師傅，她帶著70歲的彭秋妹當助手，負責涼亭破洞補強，並以磚塊砌了九個石墩，可以掛起護欄鐵鍊，保護場域安全，還有一名74歲長者方秀玉和陸籍配偶蔡純擔綱油漆粉刷，展現村民通力合作的毅力與韌性，成果發表會中，老少村民開心分享參與營造心得，看到破舊涼亭華麗變身，還可以簡易充電，大家既驚艷又開心。

▲▼花蓮南華社區自力建置的微水力發電機機。（圖／南華社區發展協會提供，下同）

台電東部電廠廠長李重億與王建文經理親自向村民導覽介紹微水力機組建置的故事，以及發電能量。李重億廠長表示，台電發電的尾水供應了吉安鄉5千公頃水圳灌溉區域，三年前協助社區建置的微水力示範機組與食農教室的太陽能板，一個月大約產生300度電力，完全是綠能發電，作為防災緊急用電，非常難能可貴，也是社區節能減碳愛地球的表現。

▲▼花蓮南華社區自力建置的微水力發電機機。（圖／南華社區發展協會提供，下同）

由於「綠能有機田園運用」與「韌性防災緊急充電場域展示」成果發表內容具有獨創性與特殊性，包括花蓮縣府建設處人員、吉安鄉公所秘書蔣孝民，干城村長林士昌、社區規劃師張乃文、李麗幼、李惠倫、高秋華等人都前來共襄盛舉，一起見證南華社區小水力的魅力。
 

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