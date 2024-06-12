「視頻」只排第2名！他列5大陸用語狂搖頭　網爆共鳴：聽了超煩

▲原PO看到大陸用語都會覺得反感。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

兩岸的語言越來越流通，加上抖音、小紅書的強勢影響下，很多台灣年輕人跟著使用大陸的用語，有網友分享自己無法接受的詞彙，包括外賣、家人們、公交車、視頻、質量等等，明明台灣都有自己的用詞，卻一直要使用大陸用語，「作文寫這樣還能拿分嗎？」立刻引起不少網友的共鳴。

有網友在Dcard發文，「你最不能接受的大陸用語是哪個詞？」他列出自己的前三名，第五名是「外賣」；第四名是「家人們、小哥哥、小姐姐」，有種為了推銷而刻意拉近關係的感覺，寧願被早餐店阿姨叫帥哥、美女；第三名是公車車，「其實很多國小生都會這麼說，我會覺得教育上出了什麼問題，公車這個詞學校肯定會教，偏偏去抖音上面學中國用語是怎樣」。

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第二名是「視頻、軟件、硬盤」，聽了就覺得很火，「尤其是老一輩的更固執，有些人覺得這樣講比較有文化」；第一名是「質量」，在台灣，質量跟品質是兩個獨立用詞，原PO身為二類組，看到這用詞更無法接受，「重力質量和慣性質量多少？平均密度？要因次分析是不是？要用到白金漢pi定理是不是？」

原PO坦言，並不是所有的大陸用語都討厭，像是「內卷」這個詞，找不到更精確的詞解釋，因此可以接受，「但我覺得，自己都有的名詞or動詞，卻一直用別人的」，像是影片用視頻、警衛用保安、鳳梨用菠蘿，「我就問，作文寫這樣還能拿分嗎？」

貼文曝光，網友也很有感，「家人們誰懂，這種開頭也很煩」、「土豆、牛油果，買衣服看到形容牛油果綠就不想買了」、「最討厭攝像頭、視頻」、「考拉…看表妹限時動態打還以為是什麼新物種，估狗才知道是無尾熊」、「我媽是退休國文老師，她有一天講出視頻，嚇壞我了」、「信息」、「公車2個字不講，為什麼要講3個字的公交車」、「充電寶」。