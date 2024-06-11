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曾爆紅夜市美食「韓網驚現一票粉絲」　台人意外：有更多好吃的

▲蔡姓男子在羅東夜市打小吃業者還開槍恐嚇，被判4年6月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游芳男攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣夜市遠近馳名，除了台人愛逛，也是外國觀光客必朝聖之地。最近，韓網突熱議起，多年前曾在台爆紅的「起司馬鈴薯」，許多擁護者激讚好吃，希望它重新紅起來；但也有不少人覺得味道普普，直言「沒想像中的那麼好吃。」

臉書粉專「韓網評論翻譯站」昨發文，分享韓網theqoo討論「王子起士馬鈴薯」的文章，其中一派擁護者讚不絕口，直呼「這是我在台灣吃過最好吃的東西」、「拜託重新流行起來吧」、「去台灣一定要吃這個和花生捲冰淇淋」、「我在台灣吃過的所有馬鈴薯中，那個馬鈴薯是第一名」。

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當然，有人吃完則覺得不如預期，表示「味道不怎麼樣...但是放起士的男生長得很帥」、「雖然火腿、玉米、起士、馬鈴薯是不可能不好吃的組合，但這個就是很普通」、「不好吃...大腸麵線跟雞翅包飯更好吃」、「看起來很好吃，但是吃起來沒有想像中那麼好吃」。

▲起司馬鈴薯在韓網掀起討論。（圖／翻攝自臉書／韓網評論翻譯站）

▲起司馬鈴薯在韓網掀起討論。（圖／翻攝自臉書／韓網評論翻譯站）

另外，還有許多韓國網友十分好奇，紛紛回應「拜託重新流行起來吧，我那時候沒吃過」、「我去年去過兩次台灣，沒看到在賣這個，最近好像是流行冰火菠蘿油和天使雞排吧」、「韓國有賣嗎？好委屈，我為什麼沒吃過呢」。

有趣的是，台灣網友對此則評論道，「吃過一次覺得普通不會想再吃，因為有更多更好吃的台灣小吃」、「小時候覺得很好吃，長大後自己去買來吃就覺得很普」、「這個我喜歡吃鮪魚口味的，黏糊糊的感覺超棒」、「觀光客是真的很愛買」、「士林夜市必吃啊」、「來台灣必吃大腸包小腸、大腸麵線和地瓜球」、「這個現在不紅啦！比較長久的還是大腸包小腸、烤玉米、烤魷魚，還有最近很多草莓糖葫蘆」。

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