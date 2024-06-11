快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

▲Youtuber超哥曾介紹過一模一樣的女體盛，據悉，女模「演出」價碼一次2萬元。（圖／翻攝超派人生頻道）



記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

台中北屯一家私人招待所傳出仿日本「女體盛」，用巨胸裸女當作器皿，以三點不露方式盛放食物，視覺震撼效果引起網友熱議。Youtuber超哥去年就曾在頻道《超派人生》曝光一模一樣的「超兇女體盛」畫面，吸引大批網友朝聖，不過今（11日）超哥卻突然下架該影片，連臉書貼文都刪光光。

超哥去年8月在YouTube開箱一家台中私人招待所，以「開箱台中最緊繃私人招待所？連女體盛都能客製化服務？！中部老闆們夜生活的好去處！」為標題，並表示該招待所有提供客製化的女體盛服務，號稱是「從日本帶過來的女體盛」，還必須在一周前預訂，並當場展示巨乳女體盛的照片，業者強調「我們都會做人體彩繪，把她們弄得很有質感」，讓超哥看得目不轉睛。不過引起網友討論後，超哥今天卻突然無預警下架該影片。

▲超哥曾在自家丼飯店擺出「女體盛」宴客。（圖／翻攝超派人生臉書）



知情人士透露，引起話題的女體盛是所謂人體壽司秀，乃是應客人要求，透過經紀公司或娛樂公司，以2萬元費用，找來台灣小模作為女體，並非找日本人；另外再請師傅製作壽司、生魚片等，招待所負責雙方後續合作以及幫忙出菜，至於裸女全程工作時間約莫2小時左右，包括大面積彩繪、出菜等。

▲超哥原影片封面(上)，目前已悄悄下架影片成私人影片(下)。（圖／翻攝「超派人生」YouTube）