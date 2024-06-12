覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

▲國民黨團召開時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院三讀通過國會改革法案後，行政院6日向總統提交覆議書，總統賴清德於昨日上午核可覆議案後，昨天下午5點30分將公文送抵立法院，立法院覆議大戰進入15天倒數計時。國民黨團總召傅崐萁今（12日）表示，今日中午程序委員會中，會討論將週五的院會把報告事項增列，並且來交付全院委員會；昨天下班前黨團也已經請立法院長韓國瑜召開黨團協商，協商中會要求行政院長卓榮泰下週到院會進行說明並備詢。

傅崐萁指出，昨天星期二他們正式收到行政院提出的覆議案，希望今天此案能順利在程序委員會列入週五的報告事項，並在下週院會討論和議決。

傅崐萁說明，覆議案從送達立法院後，開始就是15天內要來完成，因此希望大家可以按照憲政慣例，把覆議案來議決，呼籲卓榮泰，才剛就職就提出覆議案，對國會自治提出高度質疑，對百分之百民意的國會有不友善的提出，國民黨團深表遺憾。

傅崐萁也提到，這次的修法是立法院職權行使法，全國人民應看看各個政黨，和行政院提出覆議案是哪個部分窒礙難行？和行政院哪裡有瓜葛和牽連？卓榮泰挑起全民紛擾的覆議案到立法院，必須和大家有個明確的詢答。

傅崐萁呼籲賴清德，不要再迴避相關的問題，藉由群眾運動來對在野黨騷擾，希望民進黨不要再用這種方式對付在野黨立委。

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



書記長洪孟楷也說，昨天下午五點半接獲議事處行政院來函針對該案的覆議案，希望本週五能排入院會報告事項，必在下週交付全院委員會，並安排院會投票表決；昨天在下班前也已發文建請韓國瑜進行朝野協商，希望以最快速度來協商。國民黨團會在朝野協商好好把方案提出來，會看綠白意見。

洪孟楷指出，如果朝野協商確認後，有任何黨團想用暴力杯葛或拖過15天覆議期，這已經不是議事攻防，而是執政當家鬧事，把議事徹底顛覆。希望讓卓榮泰在立法院好好接受立委質詢，說明清楚窒礙難行之處在哪？到底是為了國家還是民進黨的私利。

