「上班12hrs很累」！北捷OL遭2長者逼讓博愛座　崩潰頭撞柱濺血

▲老婦人逼女子讓博愛座爆衝突，女乘客頭出血。（圖／翻攝Threads）

圖文／CTWANT

博愛座問題討論已久，而近日北捷又有讓座糾紛，2名老人逼女子讓座，爆發肢體衝突，女乘客頭還出血。一名乘客說，女乘客疑似因為情緒崩潰撞柱子，頭才流血。

原PO在Threads發文，捷運站有一名80歲老婦人，上車就要博愛座上的女生讓位，「女生當下有告知上班12小時很累需要座位休息一下，結果老婦人一直以年紀倚老賣老逼著女生讓位，後來又出現了另一位老人和老婦人一搭一唱，並用手指一直指著女生的鼻子逼著女生讓位，最後女生受不了雙方扭打在一起。」

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原PO坦言，「雖然動手真的很不對，但博愛座真的不是給你們這些倚老賣老的老人使用的，是給每一個『有需要的人』，也希望不要讓這個女生留下什麼陰影，但真的不提倡『動手』，雖然今天如果是我一直被別人指著鼻子辱罵也可能受不了。」

也有別名乘客說，他不在那節車廂，但有聽到爭吵聲，是老人覺得女子要主動讓座給另外一名婦人，在過程中去拉女生，女生不發一語，最後用全身力氣撞柱子，捷運人員也有調解，不過也反應不過來，最後女子崩潰大哭，捷運人員才說女子大量出血。

文章曝光後，網友紛紛留言「剛好在這班車上，聽到隔壁車廂大小聲，有乘客跑過來說隔壁為了博愛座讓座大打出手」、「現在老人最喜歡挑學生、女性欺負了」、「倚老賣老的真的很討厭」，更有人直言，「那個女生被逼到用頭去撞柱子，大量流血。如果當時有人站在他那邊就好了。不良老人為了一個博愛座，用文革批鬥的手法去針對一個人，這樣好嗎？」

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