　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「上班12hrs很累」！北捷OL遭2長者逼讓博愛座　崩潰頭撞柱濺血

老婦人逼女子讓博愛座爆衝突，女乘客頭出血。（圖／翻攝Threads）

▲老婦人逼女子讓博愛座爆衝突，女乘客頭出血。（圖／翻攝Threads）

圖文／CTWANT

博愛座問題討論已久，而近日北捷又有讓座糾紛，2名老人逼女子讓座，爆發肢體衝突，女乘客頭還出血。一名乘客說，女乘客疑似因為情緒崩潰撞柱子，頭才流血。

原PO在Threads發文，捷運站有一名80歲老婦人，上車就要博愛座上的女生讓位，「女生當下有告知上班12小時很累需要座位休息一下，結果老婦人一直以年紀倚老賣老逼著女生讓位，後來又出現了另一位老人和老婦人一搭一唱，並用手指一直指著女生的鼻子逼著女生讓位，最後女生受不了雙方扭打在一起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，「雖然動手真的很不對，但博愛座真的不是給你們這些倚老賣老的老人使用的，是給每一個『有需要的人』，也希望不要讓這個女生留下什麼陰影，但真的不提倡『動手』，雖然今天如果是我一直被別人指著鼻子辱罵也可能受不了。」

也有別名乘客說，他不在那節車廂，但有聽到爭吵聲，是老人覺得女子要主動讓座給另外一名婦人，在過程中去拉女生，女生不發一語，最後用全身力氣撞柱子，捷運人員也有調解，不過也反應不過來，最後女子崩潰大哭，捷運人員才說女子大量出血。

文章曝光後，網友紛紛留言「剛好在這班車上，聽到隔壁車廂大小聲，有乘客跑過來說隔壁為了博愛座讓座大打出手」、「現在老人最喜歡挑學生、女性欺負了」、「倚老賣老的真的很討厭」，更有人直言，「那個女生被逼到用頭去撞柱子，大量流血。如果當時有人站在他那邊就好了。不良老人為了一個博愛座，用文革批鬥的手法去針對一個人，這樣好嗎？」

延伸閱讀
大姐離婚後懷孕不知爸是誰！　產後竟偷光家中財物棄子跑了
爸爸反對！女師分手公務員男友　30年後兒子遭「女方父親反對」…竟是前任
他批黃仁勳「逛夜市討好台灣人」　再轟台人可恥：整天意淫他國養出的名人

ET快訊
快訊／台積電飆905元天價！
台攝影師南京被拘留　國台辦：查出58件淫穢物
快訊／烏克蘭首都多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空
潮州副站長上火線「一次說清楚」　大票人洗版：支持副座
「上班12hrs很累」！北捷OL遭2婦逼讓博愛座　頭撞柱濺血
快訊／基隆警少年隊遭搜索！小隊長涉包庇色情KTV
快訊／胡歌睽違6年來台　國台辦：「寶總」到寶島是好事
快訊／黃仁勳概念股關不住！　拉第7根漲停
亮槍惹議！潮州副站長喊「我有恐嚇嗎」：除非腦袋有問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／被爆年薪破110萬！　潮州副站長「16字回應了」

新莊、泰山停水23小時　影響1.3萬戶

吃飯不要看！台中女炸雞腿拜地基主　咬開驚見「白蛆群狂蠕動」

方濟中學最後畢典！今送走百名畢業生　7月底正式走入歷史　

想坐吧檯「遭日本店員拒」旅客怒喊歧視！在日台人曝真相：常遇到

潮州副站長親上火線「一次說清楚」　大票人洗版挺：支持副座

神壇強行合婚關公、媽祖！民俗專家警告：已觸犯天條恐永不得超生

LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光

媽祖關公合婚鬧劇　呂秋遠：自我感覺良好的惡意追求，恐違跟騷法

「上班12hrs很累」！北捷OL遭2長者逼讓博愛座　崩潰頭撞柱濺血

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

快訊／被爆年薪破110萬！　潮州副站長「16字回應了」

新莊、泰山停水23小時　影響1.3萬戶

吃飯不要看！台中女炸雞腿拜地基主　咬開驚見「白蛆群狂蠕動」

方濟中學最後畢典！今送走百名畢業生　7月底正式走入歷史　

想坐吧檯「遭日本店員拒」旅客怒喊歧視！在日台人曝真相：常遇到

潮州副站長親上火線「一次說清楚」　大票人洗版挺：支持副座

神壇強行合婚關公、媽祖！民俗專家警告：已觸犯天條恐永不得超生

LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光

媽祖關公合婚鬧劇　呂秋遠：自我感覺良好的惡意追求，恐違跟騷法

「上班12hrs很累」！北捷OL遭2長者逼讓博愛座　崩潰頭撞柱濺血

新興股東會通過配息0.75元　董座看紅海危機推升營運表現

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

快訊／超哥贏了！男大生遭撞「求償6400萬」提上訴吞敗

拿14 Pro Max！果粉換電池一查「NT＄3350」驚呆：會不會太扯

台股ETF續熱！00919年化配息率衝破10%「奪單周人氣王」

北市議會將協商解套大巨蛋　蔣萬安：大家共同面對各項限制

快訊／台積電飆905元天價　除息前夕衝出好采頭

北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

快訊／中橫錐麓隧道東口嚴重坍方！持續落石雙向中斷　估6／13搶通

憂《財劃法》衝擊育兒、長照補助　民進黨4圖卡示警藍白瓜分國家

橘貓將大便拉在窩裡　竟被臭到乾嘔4次XD

生活熱門新聞

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了

2縣市大雨！　今飆36℃防「劇烈天氣」

姚采辰重返啦啦隊卻未出場：班表我決定嗎？

LINE「最優質功能」沒了　打字慢10秒！用戶崩潰

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

更多熱門

相關新聞

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐日前被爆出在泰國呼麻，還亂闖民宅裸露下體，遭到當地警方逮捕，這一家人也再度受到議論，對孫安佐雖有許多罵聲，但也有不少人心疼他背負星二代種種壓力無處宣洩；時報周刊CTWANT日前接獲讀者爆料，指他在所就讀的台北城市科大曾放火槍險遭退學，後來是孫鵬向學校再三保證拜託才能續念。而據本刊觀察，雖未看到孫安佐去學校，不確定他到底有無畢業，學校也不願對此回應，但對於沿路民眾要求合影都有求必應，面對大家對他充滿善意的加油打氣，也露出了溫和有禮甚至有點可愛的一面。

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

奧客點咖啡要求「去水」！店員：超商不是手搖店

奧客點咖啡要求「去水」！店員：超商不是手搖店

即／二房東催租被砍慘死　房客殺人罪聲押獲准

即／二房東催租被砍慘死　房客殺人罪聲押獲准

關鍵字：

周刊王台北捷運博愛座

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

蔡尚樺火大回應！

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面