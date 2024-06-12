弟弟未婚妻「竟是姊夫前小三」！網全炸鍋：是要讓他們再續前緣？

▲弟弟的女友已經懷孕2個月了。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

弟弟論及婚嫁的女友竟是老公的外遇對象！有網友在網路上分享，他的女性朋友有個弟弟最近要論及婚嫁，於是把女友帶回家，這才讓她朋友發現，這個女生就是她老公之前的外遇對象。也讓原PO好奇問「如果你們是姊姊，你們會同意這門婚事嗎？會把這件事情告訴弟弟嗎？」

一名網友昨（11日）在Threads發文透露，最近吃了顆驚天大瓜，直呼連八點檔都不敢這麼演。原PO表示，有位女性朋友的弟弟今年27歲，年收入150萬，而他女友比他大3歲，一個月薪水只有2萬多，但她要的禮物都是名牌，雖然是那位弟弟願意花，但在他親姊姊眼中，那名女友就是比較拜金。

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如今弟弟的女友已經懷孕2個月了，最近帶回家討論婚事，他的姊姊才突然發現這個女孩，是幾年前老公外遇的對象，雙方當時甚至還鬧上警局，讓他不禁問「如果你們是姊姊，你們會同意這門婚事嗎？會把這件事情告訴弟弟嗎？」原PO還透露，「姊夫開公司的，女的是公司員工，現在姊夫也知道以前這個小三，要跟小舅子論及婚嫁了，不敢出聲。」

貼文曝光也引發網熱議，「不講的話，姊姊老公以後就可以再續前緣，也是蠻方便的」、「天啊！看來那小三應該有某部份像姊姊，所以老公外遇了，弟弟也動情了」、「老公跟弟弟都迷同一個女人的感覺很微妙耶…這能忍嗎？感覺以後姊姊就是這個家裡最動輒得咎的人。」

但也有網友質疑，「好奇為啥都鬧上警局了，弟弟會不知道這個人，是大家都沒什麼再聯絡嗎？」而原PO則解釋「姊夫開公司的，爸媽對他印象很好，沒敢讓家裡知道。」還有人認為，「先驗一下是不是弟弟的種！搞不好又是姊夫的也說不定！別讓弟弟當冤大頭！」原PO也澄清，這段感情「中間有斷層3年，弟弟不是接盤俠啦。」

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