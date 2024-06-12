超商買便當要自己微波！他氣炸「面子擺哪」：我上市公司CEO

▲男子到超商買便當，不滿須自行操作微波爐。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

要求超商店員微波爭議屢見不鮮，一名自稱是「上市公司CEO」的男子今（12日）發文抱怨，他稍早前往超商買便當時，被店員告知需要自行使用微波爐，讓他不滿直呼，「叫我往後面子往哪擺？」貼文讓一票網友看傻眼。

一名男網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，他今天午間前往住家附近的超商買便當，結帳時店員卻告知已改採「自助微波」，不再幫忙消費者加熱，並痛批對方態度相當傲慢，「店員叫我自己加熱時，那高高在上的態度令我感到不可思議及錯愕！有那麼一瞬間彷彿我是店員，他才是消費者一樣！」

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原PO透露，他當下再次向店員確認是否需自行操作，對方堅決回應不幫忙微波，讓他忍不住怒喊，「我一個堂堂上市公司的CEO，你要我在這麼多消費者面前加熱我自己購買的微波食品，一時間我真的沒辦法接受，更何況如果被我們公司的員工發現我在做這種事，你叫我往後面子該往哪擺？」

貼文曝光後，引起網友留言撻伐，「身價上兆也都要自己加熱，你小小一個CEO抱怨什麼？」「自己加熱怎麼了嗎？又不是叫你自己買微波爐」、「可悲的上市公司CEO」、「自己加熱沒毛病阿！我是不知道CEO在跩啥啦！很高尚嗎？」「是多玻璃心？哪來的優越感。」

不過也有人質疑是創作文，「不好好工作整天幻想自己是CEO」、「真正的CEO不會把時間浪費在這種無聊蹩腳的文字創作」、「上市公司CEO才沒空在這發廢文。」

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