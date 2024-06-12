賴清德昔接受質詢「今卻違憲」　黃國昌：選前山盟海誓選後只剩歹勢

▲民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

行政院針對國會改革修法提覆議，11日獲總統賴清德核可。面對政院覆議理由稱「立法委員無質詢總統之憲法權力」、「總統直接對人民負責，不對立法院負責」，民眾黨團12日上午一一澄清，總召黃國昌質疑，難道總統賴清德認為，去年總統政見發表會上的政治承諾違憲嗎？這擺明是「選前山盟海誓、選後只剩歹勢」。

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委林國城12日上午召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會，黃國昌針對行政院提供給立法院的函文依序做說明。黃國昌開場先表示，昨天行政院刻意到傍晚才將覆議送至立院，時間點上的選擇，司法昭之心路人皆知，且政院覆議理由水準跟之前民進黨散播的造謠圖卡，沒什麼實際差別，讓人瞠目結舌。

關於行政院稱「憲法未課予總統赴立法院進行國情報告之義務」，黃國昌指出，提醒行政院把《憲法增修條文》、現行《立院職權行使法》看清楚，都是指「立法院邀請時，總統要到立院進行國情報告」，「這麼明確的規定，政院還要硬拗嗎？」

黃國昌提及，修正條文只是將立院依照《憲法增修條文》規定予以細緻、明確化，本來就有權利邀請總統到立院進行國情報告，「請問賴清德，你可以這樣曲解《憲法》、規避國情報告嗎？」

面對行政院說「立法委員無質詢總統之憲法權力」、「總統直接對人民負責，不對立法院負責」，黃國昌說明，請再把條文看清楚，現行《立法院職權行使法》規定，就有關於國情報告有不明瞭或不完足之處，立委提出表達的意見或問題，總統本來就答覆。

黃國昌強調，更明確的是，賴清德去年競選總統時，就說「總統有義務到國會進行國情報告，接受立委國情質詢」，這每句話都是賴清德說的，而賴清德核可行政院覆議理由，「請問賴清德，你是在說自己去年在總統政見發表會上，對全台人民提的政治承諾違憲嗎？」

「一個總統候選人打臉自己提的承諾、認為是違憲，這擺明是『選前山盟海誓、選後只剩歹勢』！」黃國昌痛批，請賴清德出面說清楚，去年政見發表會上對人民的承諾，到底違憲不違憲？還是「選前騙票不違憲，選後規避監督就違憲？」是賴清德自己說總統有義務應立院要求，到國會進行國情報告、接受立委國情質詢，「請問賴清德你是不用負責，還是完全不想負責？」