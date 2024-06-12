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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」　大陸操縱島上政治

▲立法院長韓國瑜宣布散會，藍綠立委於議場中央喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜宣布散會，藍綠立委於議場中央喊口號。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對台海兩岸局勢，《華爾街日報》近日刊登一篇題為「台灣真正的威脅」，子標題為「中國不太可能入侵台灣，但要顛覆跟操縱島上政治」的評論。該文中指出，國民黨強行通過的新法（國會改革相關法案），使台灣成為不可信任的合作夥伴；而北京明確計畫，希望凍結台灣政治，使台灣在美日與區域各國間不可靠。

《華爾街日報》近日刊登一篇評論文章，標題為「The Real Threat to Taiwan」（台灣真正的威脅），而子標題為「China is unlikely to invade but determined to subvert and manipulate the island’s politics.」（中國不太可能入侵台灣，但要顛覆跟操縱島上政治）。

該文明確點出，台灣不僅面臨軍事威嚇，「政治安全」也是中國成功的關鍵。文中也解釋了目前台灣朝野狀態，在立法院裡，中國國民黨具有多數席次的最大黨，跟民眾黨組成非正式的多數；而國民黨幻想與中國大陸統一，民進黨則有著獨特意識形態，尋求承認台灣為主權國家，但這也激怒了北京。

該文提到，以現代標準來衡量，台灣就是一個國家，有自己的政府、軍隊、警察、稅務、教育跟司法系統，台灣並不存在自願加入中國統治的狀況，只有武力才有此可能。

不過，評論分析「兩岸突然衝突的可能性不大」，因為這對中國來說，存在很高的軍事風險；但是，中國可以執行擾亂的軍事行動，削弱台灣的國家能力，確保台灣是脆弱狀態。

該文提到，中國一直在拉攏台灣地方社會團體，包括最大的宗教團體，也贊助台灣退役軍官、政府官員代表，到中國大陸進行文化經貿交流，也提供在中國大陸經商的企業家好處；而政治上，也明顯表現出對國民黨的偏好，展現拒絕跟執政的民進黨接觸。

在立法院方面，該文指出，中國也在試圖顛覆台灣的國會，在五月下旬，國民黨強行通過新法（國會改革相關法案），以民主透明的名義，賦予立法機關權力，允許立法機關調查行政單位，並迫使軍官、涉外官員透露可能的機敏情資，「這將使台灣成為一個不太可信任的合作夥伴」。

該文強調，雖然沒有直接證據顯示，中國在台灣的國會精心策劃與佈局，但這件事情依舊令人擔憂，北京多年來對台灣施壓，但國民黨在中共大規模軍演的背景下，制定了破壞台灣安全的新法，顯見中國計劃明確，希望凍結台灣的政治，使台灣成為美國、日本和其他區域國家不可靠的夥伴，讓緊張局勢升級。

文末則建議美方，應該要有一個明確的應對計劃，美方應該全力支持總統賴清德跟民進黨當局，可透過抵制中國的影響和操縱，擴大對台灣民間社會的資助，「沒有任何事物，可以無限阻止戰爭，但這些步驟可贏得時間，如果缺乏對政治戰爭的關注，台灣將繼續脆弱下去」。

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