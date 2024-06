外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」　大陸操縱島上政治

▲立法院長韓國瑜宣布散會,藍綠立委於議場中央喊口號。(資料照/記者林敬旻攝)



記者陶本和/台北報導

針對台海兩岸局勢,《華爾街日報》近日刊登一篇題為「台灣真正的威脅」,子標題為「中國不太可能入侵台灣,但要顛覆跟操縱島上政治」的評論。該文中指出,國民黨強行通過的新法(國會改革相關法案),使台灣成為不可信任的合作夥伴;而北京明確計畫,希望凍結台灣政治,使台灣在美日與區域各國間不可靠。

《華爾街日報》近日刊登一篇評論文章,標題為「The Real Threat to Taiwan」(台灣真正的威脅),而子標題為「China is unlikely to invade but determined to subvert and manipulate the island’s politics.」(中國不太可能入侵台灣,但要顛覆跟操縱島上政治)。

該文明確點出,台灣不僅面臨軍事威嚇,「政治安全」也是中國成功的關鍵。文中也解釋了目前台灣朝野狀態,在立法院裡,中國國民黨具有多數席次的最大黨,跟民眾黨組成非正式的多數;而國民黨幻想與中國大陸統一,民進黨則有著獨特意識形態,尋求承認台灣為主權國家,但這也激怒了北京。

該文提到,以現代標準來衡量,台灣就是一個國家,有自己的政府、軍隊、警察、稅務、教育跟司法系統,台灣並不存在自願加入中國統治的狀況,只有武力才有此可能。

不過,評論分析「兩岸突然衝突的可能性不大」,因為這對中國來說,存在很高的軍事風險;但是,中國可以執行擾亂的軍事行動,削弱台灣的國家能力,確保台灣是脆弱狀態。

該文提到,中國一直在拉攏台灣地方社會團體,包括最大的宗教團體,也贊助台灣退役軍官、政府官員代表,到中國大陸進行文化經貿交流,也提供在中國大陸經商的企業家好處;而政治上,也明顯表現出對國民黨的偏好,展現拒絕跟執政的民進黨接觸。

在立法院方面,該文指出,中國也在試圖顛覆台灣的國會,在五月下旬,國民黨強行通過新法(國會改革相關法案),以民主透明的名義,賦予立法機關權力,允許立法機關調查行政單位,並迫使軍官、涉外官員透露可能的機敏情資,「這將使台灣成為一個不太可信任的合作夥伴」。

該文強調,雖然沒有直接證據顯示,中國在台灣的國會精心策劃與佈局,但這件事情依舊令人擔憂,北京多年來對台灣施壓,但國民黨在中共大規模軍演的背景下,制定了破壞台灣安全的新法,顯見中國計劃明確,希望凍結台灣的政治,使台灣成為美國、日本和其他區域國家不可靠的夥伴,讓緊張局勢升級。

文末則建議美方,應該要有一個明確的應對計劃,美方應該全力支持總統賴清德跟民進黨當局,可透過抵制中國的影響和操縱,擴大對台灣民間社會的資助,「沒有任何事物,可以無限阻止戰爭,但這些步驟可贏得時間,如果缺乏對政治戰爭的關注,台灣將繼續脆弱下去」。