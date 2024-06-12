張亞中不挺廢考監！　嘆：遺憾國民黨沒面對問題討論

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

藍白近日提案廢除考監，綠營也有30名綠委提案，監察院長陳菊則回應，對三權分立理想從未改變，只要立院透過修憲程序，全力支持。對此，國民黨籍的孫文學校總校長張亞中今（12日）表態，考監院，不該廢。如果功能不彰、用人不當，應該面對如何加強用人合理性跟正當性，讓制度更完美，而不是把這個單位給廢掉，很遺憾沒有看到國民黨面對問題跟人民討論。

張亞中今接受廣播節目「POP撞新聞」訪問時表示，他始終支持五權分立，明確反對廢考監。現在國人對監察院功能不彰，對辦藍不辦綠感到不滿，那就更應該讓監察院發揮更好的功能，例如把廉政署、政風處交給監察院管轄，壯大監察院的功能。政黨更可以坐下來協商，讓監察委員能夠有共識的產出，如果這樣哪個人還會想廢除監察院？

張亞中指出，世界上許多三權分立的國家，都已經另外開設獨立的監察單位，國父的「五權觀念」，其實是走在世界各國前面，但由於現在監委由總統提名，難以達到「御史大夫」的效果。他建議，若規定監察院長必須與總統不同政黨，也就是最大在野黨，並限制在野黨的監委比例，就能有效達到監督執政黨的效果。

張亞中認為，考監兩院的確功能不彰、用人不當，但是應該面對的是如何加強用人的合理性跟正當性，讓這個制度更完美，而不是把這個單位給廢掉，但很遺憾，沒有看到國民黨面對問題跟人民討論。

至於主持人黃暐瀚問到，明年的國民黨主席之爭是否參選？張亞中暫不表態，並未正面回應，但對於黨主席朱立倫的表現感到遺憾，張亞中認為，朱的行事備具爭議，選前候選人提名作業乾綱獨斷，敗選後又不負責任自動請辭，批朱最大的詬病就是對制度的不在乎。