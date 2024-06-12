民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

▲民進黨宣傳車在去年底發生車禍，造成兩名機車騎士受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

去年12月選舉期間，民進黨一輛宣傳車疑似違規迴轉，撞倒王姓和齊姓機車騎士，造成兩位騎士骨折送醫，當時賴清德高雄競選總部表示，會妥善協助傷者處理後續問題，更強調絕不迴避責任，國民黨市議員邱于軒、許采蓁今（12）日陪同兩名騎士出面，指控選後已經半年，民進黨卻對傷者完全不理，更把責任完全甩鍋。

對此，民進黨市黨部主委、高雄市議員黃文益表示，車禍發生後，至今已進行過兩次調解，市黨部兩次都派副執行長親自到場參與，絕沒有國民黨所謂的甩鍋行為，而國民黨只是想利用單純的交通事故後續賠償，來無限上綱到政治問題，甚至出現抹黑的情況，民進黨絕無逃避責任。

▲兩名受傷騎士今日在國民黨市議員陪同下，指控民進黨不理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

兩位受傷的騎士今天出席邱于軒和許采蓁的記者會表示，因車禍骨折開刀，近半年無法工作，兩人醫藥費、工作損失皆超過數十萬，受害者表示，在調解過程中肇事司機兩手一攤說沒錢賠償，民進黨部更是直接表示與司機沒有雇傭關係，請傷者自己找司機求償。求助無門的兩人皆須負擔家庭照顧，龐大的生活壓力更讓受害者在記者會數度哽咽。

▲兩名受傷騎士今日在國民黨市議員陪同下，指控民進黨不理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

許采蓁表示，車輛為民進黨所有，且該車輛也的確是民進黨為候選人準備的宣傳車，民進黨的的講法，竟然像是在選舉期間免費把車借給陌生人開，為了卸責什麼鬼話都說得出口，毫無邏輯可言。『選前負責到底，選後不認識你』就是現在民進黨表現的態度。

邱于軒亮出車禍初判表示，很明顯民進黨的司機有違規事實，且應負全責，看到兩人的處境任誰都會心疼，兩位受害者也是真的求助無門，才鼓起勇氣要對抗民進黨的大鯨魚，民進黨的處理態度不要說讓人民信賴台灣，看來連要信賴民進黨會保護人民都有困難。民進黨在道義上的責任、連帶的責任作為一個政黨都應該要負起責任。