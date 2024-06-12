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老闆欠債跑路！高屏9門市收攤　尊青「發聲明」反控加盟店誹謗

▲▼高雄團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄知名的團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉！近日有不少加盟主陸續宣布歇業，並發聲明指控負責人李俊毅惡意詐欺倒閉，積欠加盟店龐大款項及貨品，主動宣布雙方解除合作關係，目前旗下9家門市全部結束營業。不過，現在流出一份疑為李俊毅的聲明稿，表示加盟店的說法有誹謗之嫌，將保留法律追訴權。

「尊青團購連鎖超市」在南部以平價水果聞名，在高雄有7間店，屏東也有2間，不料近日門市陸續倒閉，傳出是因老闆李俊毅欠下鉅額債務跑路，惡意倒閉。加盟店主們得知後氣炸，紛紛發聲明，「加盟總部尊青行銷股份有限公司及其負責人惡意詐欺倒閉，積欠我司龐大款項及貨品，故本公司依法正式解除合作關係，我司亦會依法追究其法律責任。即日起加盟總部一切行為皆與我司無任何關係，特立此聲明稿正式聲明」。

▲疑似尊青總公司發出的聲明稿 。（圖／民眾提供）

▲疑似尊青總公司發出的聲明稿，在團購群組中流傳，但真實性待查。（圖／民眾提供）

▲疑似尊青總公司發出的聲明稿 。（圖／民眾提供）

▲疑似尊青總公司發出的聲明稿 。（圖／民眾提供）

不過11日晚間，相關群組突然出現一份疑似尊青總公司的聲明稿，據了解是在團購群組的尊青小編丟出來，上面說明是兩家加盟店積欠貨款，所以加盟店涉嫌毀（應為誹）謗，將保留法律追訴權，同時公司也沒有積欠員工薪水，感謝員工堅持服務到最後一刻，而公司會盡快整理財務狀況，各為廠商協商處理。最後屬名雖為尊青行銷股份有限公司董事長李俊毅，但因沒有任何足以代表公司或是董事長的押署或簽名，聲明稿的真假也被會員質疑。記者試圖透過關係聯絡尊青董事長李俊毅，求證這份聲明稿的真實性，但在截稿為止都沒有獲得回應。

而在尊青六合店11日也宣布結束營業，全館商品通通打五折，中午還沒開門店外就聚集大批想撿便宜的民眾，現場人山人海，還有人出聲提醒，「等等有債主出現時，要大家快跑」，一開店就爭先搶後湧入店內掃貨，有寺廟人士來掃超過20箱的飲料，開大貨車載走滿滿的戰利品。

此外，有民眾去年買的海鮮寄放在店內，一聽到倒閉消息就急忙趕到門市將存貨取走，還有民眾想趁五折出清來撿便宜，不過到店時高單價的干貝、海鮮等生鮮食品都賣光了，只剩下一些餅乾飲料。

【群組聲明稿全文】
感謝大家對尊青行銷有限公司一直以來的支持,近日公司確實經營不善,造成大家困擾,我司深感抱歉。

對於文山加盟店、東港加盟店的聲明稿,我司需要特別澄清：

我司並沒有積欠文山加盟店、東港加盟店龐大款項以及貨品。雖然公司財務狀況出現困難,我司依然堅持服務加盟店,持續出貨到最後一刻,至今都還未收到加盟店所需支付之貨款。對於加盟店所發出的聲明稿有毀謗嫌疑,我司將保留法律追訴權。

再次聲明,我司並無積欠員工薪水,感謝尊青行銷有限公司全體員工堅持服務到最後一刻。我司將盡快整理財務狀況,近期與各位廠商協商處理。再次真心感謝大家長久以來的支持,我們將捲土重來繼續為大家服務。

尊青行銷股份有限公司
董事長:李俊毅

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