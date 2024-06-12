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社會 社會焦點 保障人權

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

▲▼金色會館 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄知名養生會館被查獲暗藏春色，下同。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區一家SPA按摩會館掛羊頭賣狗肉，在前年8、9月間連續兩度被警方查獲暗藏春色，這家會館主打超高CP值，有網友在Google評價中留下「29秒讓你X出來」的5星好評，是港都老司機口中的口袋名單之一，陳姓負責人被依妨害風化罪判處徒刑9月，按摩會館也被勒令歇業。而會館的金主江姓夫妻又重起爐灶，找來12名越南妹大搞性交易，但開業半年又被抄了，檢方偵結將江姓夫妻等5人起訴。

▲▼金色會館 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這家按摩會館在高雄風化圈小有名氣，甚至在疫情期間也生意不墜，就有網友根據高市府公布的確診足跡發現，許多「老司機的口袋名單」的足跡中，就包含這家養生按摩會館。

據了解，這家會館在老司機口耳相傳中，是提供特殊服務的「知名半套店」，只需1500元就可以得到「滿足」，而且如果有需要，只要加價500元，就可以升級「全套」，也讓許多老司機趨之若鶩。

▲▼金色會館 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而且由於店家相當「有良心」，不論小姐做半套或全套，抽成金額都一樣，因此小姐也願意提供更多的「服務」，甚至店家也會在臉書、IG、推特等社群媒體上，PO出店內小姐身穿各種火辣服裝的圖片，包含蕾絲、學生服、 女僕裝、黑絲OL裝等，吸引年輕客人上門，好評不斷。

不過，苓雅分局警方在前年8、9月兩度前往查緝，都查到色情性交易，也查獲負責人陳男（38歲），和多對男女從事性交易，警方事後將男客與女服務生依社會秩序維護法移請裁罰；另負責人陳男依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，法院審理後，依妨害風化罪判處陳男徒刑9月，至於按摩會館則勒令歇業。

▲▼金色會館 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

後來養生會館的金主江姓夫妻又重起爐灶，找來陳男繼續重操舊業，這次江姓夫妻等人找來12名越南妹當服務生，甚至歡迎其他公司經紀人帶妹來靠行賺外快，經紀人每次性交易抽頭200元，會館恢復營業後，再度吸引大批老司機上門，不到半年，警方去年3月25日再度前往搜索，又查獲現金14萬餘元等證物，有些越南籍服務生更是逾期居留的逃逸移工，也一併移送移民署。

檢方偵查時，江姓夫妻等人坦承犯行，檢察官認為江男等人都有妨害風化前科，但過去都被法院判處易科罰金之刑，這次規模變更大，危害社會善良風俗情節重大，依妨害風化罪嫌起訴江男5人後，建請法院不宜輕縱。

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