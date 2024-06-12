海上救援畫面曝！高雄港外「貨輪起火」3傷　直升機緊急送回2人

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄港外海今天（12日）上午8點多，一艘貨輪不明原因起火燃燒，海巡署艦隊出動3艘船艇協助撲滅火勢，目前已經火勢撲滅，但船上傳出有多人受傷，其中1人疑似受到嚴重傷燙傷，空勤總隊已經出發救援，而國搜中心最後發出訊息表示總共有3人受傷。

▲一艘貨輪船在高雄外海發生火燒船，空勤總隊救援。 （圖／記者吳世龍翻攝）

國搜中心表示在12日上午八點多接獲海巡署通報，臺籍貨輪「輝豐」輪(MMSI:416000178)在位置高雄小港機場西南方約17浬)火燒船，船上總共有10名台籍船員以及2名外籍船員，總共12人待救，行政院國家搜救指揮中心派遣空勤總隊搜救機、海巡艦艇及消防救護車聯合救援。

隨後 國搜中心獲報後立即派遣空勤總隊搜救機及海巡署艦艇前往救援，並請消防救護車至機場待命接駁受傷船員就醫。

空勤總隊在9點半吊掛2名受到燒燙傷船員返回，由高雄市政府消防局救護車接駁送小港醫院。而在10分鐘後海巡PP-3581艇也到達現場。9點47分「輝豐」輪上10船員，還包含一名受傷的台籍船員使用攀爬網下船，09:54全數由海巡PP-3581艇接駁上艇。



▲一艘輪船發生火燒船，受傷人員被船艦送回 。（圖／記者吳世龍翻攝）