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6月颱生成數量快速增加　專家曬1圖曝侵台機率

▲▼ 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲過去65年氣候資料顯示，6月在西北太平洋及南海地區有115個颱風生成。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣逐漸轉為夏季的天氣型態，也是颱風常出現的季節。氣象專家林得恩指出，過去氣候資料顯示，6月西北太平洋及南海地區颱風生成數量，比起前1個月快速增加2.81%，而侵台的颱風已增加到25個，今年迄今有2個颱風形成，雖對台灣均無直接影響，後續海溫升降程度等因素仍是影響颱風生成的關鍵。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，統計過去65年的氣候資料顯示，6月份，西北太平洋及南海地區共有115個颱風生成，發生頻率佔全年統計總數的6.74%；生成個數與前1個月相比，快速增加2.81%，顯見生成數量有持續增加的趨勢。

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林得恩進一步表示，再從颱風運動路徑圖來看，直接或間接影響台灣的機會也開始增多，根據統計過去110年氣象資料顯示，6月份侵台的颱風個數已增加到25個，佔全年統計總數的0.23%，將近是5月份的3倍強，這與當時環境駛流場（太平洋高壓軸線西伸程度）的配置及當時颱風的強度大小可能有關。

林得恩說，今年迄今，西北太平洋及南海地區計有2個颱風形成，雖然對台灣均無直接的影響；但後續海溫升降程度、垂直風切大小以及海水熱焓量的多寡，仍是影響颱風生成與否的重要關鍵因子之一。

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