幕後／「反濫權」文宣就定位！民進黨通令縣市黨部備2說帖

▲「青鳥行動」期間，民團將標語投影至立法院建築物牆上。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會職權修法論戰從立法院蔓延到全台灣！民進黨明（12日）將舉行記者會，公布本周五啟動全台宣講行動，盼延續「青鳥」能量，而國民黨也預告周六將從總統賴清德本命區台南市出發反制。據掌握，民進黨中央黨部已發函給各縣市黨部，說明「反濫權護民主」全台宣講專案工作方針，包括文宣品、說帖、宣傳貼紙均已出爐。

據掌握，為提前為周五即將開跑的「反濫權護民主」宣講專案暖身，民進黨中央黨部已發函通令各縣市黨部，請各縣市黨部、黨籍縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表及村里長辦理說明會及街頭宣講。

據了解，民進黨中央黨部規劃工作方針，已完成「反濫權護民主」紙本文宣說帖及宣傳貼紙設計，將在明日起寄送至各縣市黨部，同時，在6月12日舉行記者會當中，將會公布此次活動的主視覺與宣傳影片，提供給各縣市黨公職人員作為宣傳工具。

針對論述方向，民進黨已擬定2大論述重點，首先，民進黨全力捍衛民主價值，防止國民黨、民眾黨繼續黑箱通過濫權立法，包括《立法院職權行使法》與《刑法》修正案中增訂的國會聽證調查權、藐視國會罪等內容，現在，行政院已經提出覆議，立法院黨團也準備提出釋憲，呼籲民眾一起阻止「濫權惡法」上路。

據透露，第二個論述方向聚焦於「為什麼要舉辦反濫權護民主宣講活動」，民進黨希望透過這場活動，讓國人對民主有更深的認識與了解，並非與在野黨對抗，而是要爭取人民認同，讓民主更深化，所有台灣人民都應該了解，究竟國會裡發生了什麼事情。