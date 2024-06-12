闖淡水河陸男再起底！有過兩段婚姻　開建設公司倒閉成「老賴」

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」，從福建某漁港偷渡到台灣淡水河域，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送。60歲阮男來台稱「投奔自由」，但真正動機仍不明，據大陸知情人士表示，快艇男阮芳勇是福建省寧德市某房地產公司董事長，但後來因公司倒閉賴帳，被限制出境。

▲激似阮姓男子高清照曝光。（合成圖／翻攝自微博／當事人）



《東森新媒體ETtoday》獨家取得2張照，其長相與阮男極為相似，照片身份為福建省寧德市某房地產董事長，其公司成立於2000年4月29日。據大陸知情人士表示，阮男確實是解放軍海軍退伍，有過2段婚姻，但後來建設公司倒了、賴帳成了「老賴」，指他有能力還錢而拒絕還錢，被銀行列入失信黑名單中，所以被限制出境。

阮男長相斯文配戴一副眼鏡，身穿短襯衫配西裝褲，既整齊又乾淨，與一般狼狽偷渡客截然不同。他聲稱曾擔任過海軍，還做過艦艇艇長，但因曾發布不利中共言論，被陸官方鎖定，導致被限制出境，故起了偷渡念頭，不過確切偷渡原因仍待檢方進一步釐清。

▲快艇男阮芳勇是福建省某房地產公司董事長 。（圖／記者黃宥寧翻攝）