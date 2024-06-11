台中和平台8線大樹斷裂躺路中　警民協力清除恢復通行

▲台8線21.5K處因大雨一棵大樹斷裂倒臥路中，員警獲報與居民協力清除障礙。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區台8線21.5K處在昨(10)日下午有大樹斷裂，樹榦躺臥在道路中引響車輛通行，天輪派出所在下午3時32分許接獲民眾報案，表示上述位置谷關往和平方向，路樹的大樹幹折斷掉落在大馬路上，佔據單向車道，嚴重影響車輛通行。

和平警分局警備隊副隊長陳世超執行巡邏勤務，行經現場立即當場協助交通管制，因適逢端午連續假期最後一天，民眾由谷關返家遊客車輛較多，單向車道通行造成些許塞車情形，天輪派出所所長吳菘添也在現場執行交通管制，為防止折損的大樹幹突出車道，造成行經車輛不小心撞擊發生危害，一方面通報工務段到場處理，一方面徒手先行搬移樹幹，使樹幹障礙物不會影響單向通行。

現場遇到一名當地居民駕車經過，熱心民眾立即返回家中取電鋸到場協助清理，先行鋸掉擋住另一車道突出之樹木，避免因過往車輛為閃避而發生危險，工務段人員於下午4時25分到場，迅速將樹木移除，約20分鐘左右，迅速將折斷的大樹幹全部剷除清理，恢復雙向通行。

當地居民的熱心行為，面對突發事件時展現出卓越的協作精神和快速處理能力，確保了道路安全和交通通暢，路過民眾非常感謝員警及熱心居民的即時行動迅速處理，避免了潛在的危險發生，這種警民合作共同努力的精神，是社區安全和諧共處的典範。

和平警分局長沈能成表示，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打 110 通知警方前往協助處理。