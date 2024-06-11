iOS 18迎「最自由」更新！　App開放改色、控制中心自訂更靈活

▲蘋果WWDC 2024大會宣布iOS更新功能。（圖／蘋果直播，下同）



記者張靖榕／綜合報導

2024蘋果全球開發者大會WWDC今（11日）凌晨登場，蘋果聚焦軟體與「Apple Intelligence」的正式亮相，iOS 18等軟體迎接了歷年來最大的更新。

蘋果推出的「Apple Intelligence」成為今年WWDC最大亮點，並預告即將空降iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia作業系統。其中，iOS 18最引人矚目的，就是開放更多自訂功能，使得蘋果手機更加個性化，從主畫面、控制中心到鎖定畫面等，用戶都能自訂。

用戶終於能自行調整App顏色，並且在主畫面隨意配置App與小工具，依照使用偏好與習慣擺放。

控制中心更具擴充性，導入許多自訂功能，並將支援第三方應用的控制按鈕，用戶能自由新增與整理控制選項，也能調整大小。蘋果還新增頁卡設計，用戶可以更快速點選常用的控制選項群組，並能在選項之間隨意滑動切換，靈活度預計會大幅增加，而且還首次允許用戶在鎖定畫面底部切換控制項目。

除此之外，郵件、訊息、照片等App也進行更新，例如安排預發訊息、將App上鎖，強化分類管理信件，以及照片App介面更精簡，並提供全新精選集。手機如今已經是集個人隱私於一身的重要隨身物品，因此蘋果推出的全新「密碼」App，讓用戶更能把守住個人隱私。

iOS 18也推出全新「遊戲模式」，當用戶在體驗遊戲時，手機能集中效能在遊戲上，並比其他所有功能的消耗資源降到最低，確保遊戲獲得最佳效能、最低延遲，用戶在iPhone上則有最好的遊戲體驗。