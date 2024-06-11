WWDC大會將登場　蘋果傳放大招！iOS 18可望導入AI功能

文／中央社

眼見競爭對手在人工智慧（AI）應用方面持續領先，科技巨擘蘋果（Apple）今天將試著端出人工智慧策略，說服懷疑論者。

分析師表示，AI、甚至與ChatGPT製造商OpenAI的合作，都可能成為蘋果在矽谷全球開發者大會（WWDC） 開幕時的主題。

全球開發者大會是蘋果為iPad、Mac和iPhone開發應用程式的開發人員舉辦的年度盛會，執行長庫克（Tim Cook）將致力讓與會者相信，蘋果是一家一流的AI公司。

蘋果多年來一直悄悄將AI功能納入硬體，但整體策略尚未確立，也還沒擁抱2022年底席捲全球的ChatGPT這類生成式AI。

與此同時，競爭對手微軟（Microsoft）和Google接連推出產品，帶動微軟以及AI晶片製造商輝達（NVIDIA）超越蘋果，成為全球市值最高的前兩家公司。

AI熱潮爆發以來，蘋果股價一直猶如在坐雲霄飛車，但其信徒認為，這家iPhone製造商今天做出的宣布，會是它們新篇章的開始。

屆時幾乎篤定蘋果會宣布iPhone作業系統iOS 18的更新，而預料AI將發揮核心作用。

外界也盛傳蘋果屆時將宣布與OpenAI合作，可能涉及為iPhone用戶打造專屬聊天機器人，並為備受嘲笑的Siri提供增強功能。

市場研究公司eMarketer資深分析師塞維亞（Gadjo Sevilla）表示，全球開發者大會上的宣布，將測試蘋果把ChatGPT這類生成式AI整合到其所有設備和服務的能力。