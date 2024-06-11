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蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

▲Apple Intelligence讓iPhone可為用戶挑選重要通知。（圖／蘋果直播）

▲Apple Intelligence讓iPhone可為用戶挑選重要通知。（圖／蘋果直播）

記者張靖榕／綜合報導

等待許久的蘋果AI「Apple Intelligence」終於正式亮相，台灣時間今（11日）登場的2024 Apple 全球開發者大會WWDC中，蘋果除了介紹Siri能更自然地與用戶聊天外，蘋果手機也能透過AI功能成為更強大的助理，但蘋果也公布了限制機種的條件。

Apple Intelligence即將空降iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia作業系統，代表支援iPhone、iPad與Mac系列。

在Apple Intelligence的幫助下，Siri將變得更加智能，Siri也有了徹頭徹尾的改變，從APP的設計外型，到叫喚後的顯示方式都不一樣，除了能閱讀螢幕上文字並提供精準答案外，還可透過語言辨識，偵測用戶的語句進行調整。

蘋果還推出Genmoji表情符號創作功能，只要輸入想要的表情符號條件，就能創作出用戶想要的圖案，用戶不再限於只能用官方提供、所有人都有的表情符號；此外也提供風格選擇與保留表情符號，用戶可以隨時回過頭來使用。

iPhone將幫忙選出重要通知，也可協助摘要訊息與email，並且強化使用者的寫作，例如校對、優化文字與圖像；用戶也可以用輸入文字的方式與Siri交流。此外，與Google Pixel中「魔術橡皮擦」相同，用戶還能在照片中移除不想要的物品，還能在影片中直接進行搜尋，找出特定的片段。

▲Apple Intelligence亮相。（圖／蘋果直播）

▲Apple Intelligence亮相。（圖／蘋果直播）

Apple Intelligence也能做到AI生圖，只要用戶輸入文字咒語，蘋果就能據此生成圖畫，該功能支援keynote、pages等各種應用程式。

蘋果也宣布與OpenAI合作，OpenAI旗下ChatGPT 4o將在今年年底前登陸iOS、macOS 和 iPadOS，做為在Siri不足之處提供協助的聊天機器人，但蘋果也說在啟用之前，會先徵求用戶同意。

雖然Apple Intelligence終於要投入實用，但依據蘋果過往慣例，並非所有蘋果用戶都能享受到。Apple Intelligence支援A17 Pro與M系列處理器機種，代表只有支援iPhone 15 Pro以上的機型。英文版將於今年秋天與iOS18、iPadOS 18、MacOS Sequoia率先開放，其他語言則預計在2025年陸續推出。

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