1便當比炸雞腿飯「還傷腎」　醫生示警：熱量也非常驚人

▲腎臟科醫師表示，三寶飯不但熱量極高，且高油、高鹽又高糖很傷腎。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣被喻為洗腎王國，人口占比居全球第1，腎臟科醫師洪永祥建議，為避免傷腎、加速腎病發生，建議民眾少吃高油、高鹽、高糖及高加工食品，並分享5大傷腎的食物，其中一類三寶飯不但熱量極高，甚至超過排骨飯、雞腿飯，且製作的過程中高油又高糖，建議民眾少吃這類食物。

腎臟科醫師洪永祥近日在網路節目《如果云知道》表示，腎臟是人體非常重要的排毒器官之一，人類天生有近200萬顆腎絲球，然而腎絲球不會再生，死掉一顆就少一顆，因此腎臟一定要好好保養，老了才能避開洗腎危險，他接著分享5大傷腎的食物，包含包餡食物、三寶飯、炸雞排、日式拉麵及珍珠奶茶。

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洪永祥說，一般講到傷腎的便當，大家可能會想到炸雞腿飯、炸排骨飯，但其實一份三寶飯熱量大約1450大卡，遠遠高於炸雞腿飯與炸排骨飯，三寶飯烤鴨、烤雞在製作時，除了會使用高油脂的雞皮、鴨皮，且業者為了讓肉吃起來香甜、皮吃起來脆脆的，還會使用糖進行烘烤。

至於叉燒是由五花肉製成，本身就是高脂肪的肉類，且燒臘便當由於口味重，一般所附的白飯量也會較多，最後為了增加風味，還會淋上油蔥或特製的醬汁，而不論油蔥還是醬汁幾乎都是高鹽、高糖，太常吃恐會影響腎臟健康，建議民眾外食盡量避免，或吃的時候避開肥肉、雞皮、鴨皮。