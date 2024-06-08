國中女生端午假期化身療癒天使　療養院民按摩舒壓...爽吃愛玉

▲國中女生端午假期化身療癒天使。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

3年多來受到肺炎疫情的影響包括療養院所、養護機構等社福機構祭出謝絕訪客及家屬探望的防疫措施，但隨著疫情的發展陸續「解封」開放。下週就是傳統的節慶「端午節」了，上午關山『聖十字架療養院』除了安排有薩克斯風演奏外，4位國中女生報名來幫院民們按摩及餵食愛玉點心。

端午連續假期許多民眾不是把握時間選擇出遊，就是返鄉與家人相處團聚；但「聖十字架療養院」的院民們由於行動不便、健康的關係只能待在療養院內。救國團關山鎮團委會特地聯繫表演團體和青少年志工來院探訪，除了帶來過節應景的粽子之外，店家「痴愛玉」也響應贊助愛玉來當點心給院民開心享用。

救國團關山鎮團委會總幹事何秀玉與關山國中七年級的羅品妍、許渭娸、胡芷曈、馮姿雅四位同學來到「聖十字架療養院」進行端午關懷服務；何秀玉說，療養院內的院民們年紀都大、生活起居幾乎離不開療養院有些枯燥，所以特地安排在節日前規劃音樂欣賞和按摩餵食等活動。

首先由李采娟和陳雪萍的薩克斯風二人組進行樂曲吹奏，即使兩人學習樂器的時間並不長，吹奏國語、閩南語的經典老歌和流行歌曲；院民們都聽的相當開心還用手打起節拍，而除了兩人事先安排曲目之外，院民們還主動點歌來讓兩人吹奏。聖十字架療養院的院長高德蘭修女感謝救國團的關懷，在端午節前夕讓她們感受到社會大眾並沒有忘記療養院，也預祝大家在端午節都能平安快樂。