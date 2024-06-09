姊妹情誼逾半世紀！花蓮與夏威夷再續盟約　線上直播全球見證

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團出席夏威夷國王節開幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣與夏威夷郡自1971年締結姊妹市至今已有53年歷史。夏威夷郡長Mitch Roth與花蓮縣長徐榛蔚相約在美東時間6月7日夏威夷國王節開幕上，隆重舉行續簽姊妹市盟約儀式，花蓮縣長徐榛蔚以花蓮特產玫瑰石版畫相贈，象徵雙方堅若磐石的情誼，夏威夷郡長Mitch Roth則相贈紀念銅像，象徵雙方情誼長存，現場約700位民眾及直播線上的全球觀眾一同見證。

徐榛蔚表示，此時此刻真的無比感謝與感動，感謝夏威夷的熱情邀約，花蓮與夏威夷締結情誼已超過半世紀，方才兩個多小時的交流可以發現，花蓮與夏威夷郡有諸多非常相似之處，有高山、有海洋、偶爾會有地震跟颱風，更重要的是在土地上的民眾都有著堅毅、溫暖、感恩且幸福的心，感恩土地多元的文化，美好豐盛我們的生命，而花蓮與夏威夷的情誼透過太平洋的海水，東岸與西岸把它連接起來。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚相約在夏威夷國王節開幕式上，續簽姊妹市盟約。

徐榛蔚再次感謝郡長及議長舉辦這麼隆重的聚會，再續盟約讓彼此往來更加頻繁、感情蒸蒸日上；花蓮被視為南島語系故鄉，花蓮原住民是南島民族的一份子，希望與夏威夷不僅在文化化層面進行交流，更要推動實質的產業與經貿合作，促進兩地的產業發展。

徐榛蔚也要代表花蓮鄉親感謝夏威夷郡長及議長都在0403強震後第一時間關心花蓮地震的狀況，猶如父母關心手足般關心花蓮，花蓮真的感到非常溫暖，同時，我們也祝福所有夏威夷郡的居民都能夠幸福且平安，也歡迎大家常常來到花蓮。適逢第十三屆太平洋藝術節在夏威夷舉行，花蓮縣參訪團12名藝術家及文化藝術團代表參與太平洋藝術節開幕表演，向世界展現臺灣豐富原住民族文化；花蓮即將登場的2024年花蓮豐年節，徐榛蔚也力邀威夏威夷的朋友們一定要到花蓮參與，共同慶祝太平洋南島及原住民族的豐富文化。

▲花蓮縣長徐榛蔚與夏威夷郡長Mitch Roth互贈紀念品。

花蓮縣政府指出，台灣原住民族文化為南島文化圈重要資產，也是台灣寶貴的外交軟實力，而花蓮作為涵養這份豐富多彩文化的基地，期盼在花蓮與夏威夷長久友好的關係的基礎下，攜手探討永續觀光、教育和文化交流等議題，讓兩地共榮共好。

