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40所大學面臨退場或轉型　學者建議先瘦身：3千人以下有優勢

▲▼店面,高雄,租金,東方設計大學,1000元,東森房屋,標售。（圖／記者陳建宇攝）

▲東方設計大學等4校將在7月退場。學者預估，未來4到5年將有40所大學要面臨退場或瘦身轉型，（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

112學年全台學生總數剩下404.2萬人，續創歷史新低。中正大學副校長詹盛如表示，大學新生人數將在117學年來到新低，預估未來4到5年，將有40所大學要面臨退場或進行瘦身轉型，其中私校面臨挑戰最嚴峻，瘦身後學校規模3千人以下學校有生存空間，但辦學得符合家長與就業市場需求，包括半導體、AI、資訊及醫護等領域，提醒大學提早進行準備與調整。

受少子化海嘯衝擊，私校退場或停招消息頻傳，今年7月將有東方設計大學等4校將退場。而根據教育部公布最新統計資料，112學年全台學生總數剩下404.2萬人，續創歷史新低，其中又以大專生減4.5萬人最多。但專家與教育都示警，少子化海嘯高峰還沒到來。

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▲▼中正大學副校長詹盛如。（圖／中正大學提供）

▲中正大學副校長詹盛如指出，未來4到5年將有40所大學要面臨退場或瘦身轉型。（圖／中正大學提供）

根據教育部統計，112學年大專校院總數為109萬人，和101學年相比，11年來減少26.1萬人。中正大學副校長詹盛如表示，受到少子化影響，未來將越來越多大專校院勢必得退場或轉型，2028年、117學年時，大專校院新生數來到新低，恐會降至15.7萬人，預估未來4到5年，將有40所大學要面臨退場或進行瘦身轉型，其中私校面臨的挑戰將是最嚴峻，要及早進行因應。

詹盛如進一步表示，或許停辦退場大專校院學校數可能不到40所，但將有更高比例的學校，得進行瘦身與轉型，瘦身到3千人以下學校有生存空間。若學校若不想退場，辦學方向得符合家長與就業市場需求，換言之，可能要更貼近目前最需要要高科技人才，包括半導體、AI、資訊及醫護等領域。

詹盛如表示，教育部長鄭英耀日前釋出訊息，因應少子女化趨勢，未來可賦予技職學校辦學彈性，如轉型為單科專門學校，部長想法就和上述概念類似，而且教育部也表示，鼓勵學校在完全停辦前，先嘗試轉型「單科專門學校」，打破大學一定要有3個學院的制度，未來想瘦身轉型的學校，將擁有更大的辦學彈性，但這部分需要教育部提供法令上的彈性空間。

▲▼教育部長鄭英耀首次媒體座談。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀（中）日前釋出訊息，將給予技職學校辦學彈性，可轉型為單科專門學校。（圖／記者許敏溶攝）

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