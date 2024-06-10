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進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲本周起天氣偏熱，各地高溫30至33度以上。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今(10日)端午節過後進入夏天，氣象專家林得恩指出，到6月下旬氣溫偏熱，白天各地高溫30至33度以上，午後對流發展明顯，注意雷陣雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明起至周六西南風影響，午後有局部短暫陣雨，而台灣梅雨季已經結束了。

「進入炎熱模式！」台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，本週起天氣主要受南來風系影響，至少到6月下旬前，氣溫都是普遍偏熱，且多在氣候平均值之上（增溫介於攝氏0.5度上下；尤其是後期，增溫最高）。

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▲▼ 。（圖／翻攝林老師氣象站）

▲到6月下旬前，氣溫都是普遍偏熱。（圖／翻攝林老師氣象站）

林得恩說，白天各地高溫都在30至33度或以上，沒下雨時，天氣又悶又熱，開始要注意避暑去熱的生活問題。降雨部份，午後熱力對流天氣的發展也愈來愈加明顯，外出活動也要多加關注雷陣雨的肇生。

賈新興在臉書指出，今日受微弱西南風，台中以南已經有零星短暫雨，除了桃竹及北苗栗一帶天氣相對穩定外，午後其他地區有局部短暫陣雨。

▲▼未來天氣降雨趨勢 。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲未來天氣降雨趨勢 。（圖／翻攝賈新興臉書）

他說，未來幾天在深夜到隔天早上，台中以南易有局部短暫雨，類似今天這樣的天氣持續到周六，台東地區則有焚風發生的機率。

賈新興表示，梅雨已經移到中國長江流域以南的區域。對台灣而言，梅雨季已經結束了，換中國長江流域的梅雨季節開始。

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