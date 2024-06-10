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手掌大「迷你西瓜」單顆賣335元　消費者驚：比整顆大西瓜還貴

▲迷你西瓜單果重量不到400公克，一顆要價335元。（圖／記者楊惠琪攝）

▲迷你西瓜單果重量不到400公克，一顆要價335元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

夏天是西瓜的產季，最近不少消費者在超市發現，除了大西瓜和小玉西瓜外，居然出現只有一個手掌大小的迷你西瓜，不過售價可不便宜，一顆370公克要價335元，讓消費者驚呼：「到好市多買整顆花蓮大西瓜還有找」。這款迷你西瓜是去年才研發出的新品種，今年正式上市就掀起熱潮，成了最夯的端午節水果禮盒，坊間甚至出現仿冒品種。

「迷你西瓜」（MiniBall），去年才由國內的種苗公司研發成功問世，今年甫上市就大熱賣，成為最夯的水果禮盒。這款迷你西瓜強調可以一人獨享，約一個手掌大小，直徑不到10公分、重約350至600公克，外型迷你可愛，在北部超市一顆要價335元，近期在網路上引發熱議。

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「迷你西瓜」（MiniBall）由農友種苗公司花費6年時間育種研發，去年在台北國際食品展首度亮相大獲好評，今年與嘉義和高雄地區農民契作，以網室、露天精緻栽培，並與超商通路合作推出迷你西瓜禮盒。但今年才正式上市，市場上就出現許多仿冒品種，把台灣自行研發的品種，說成日本品種，也有單果重達1公斤以上也說是迷你西瓜。

▲迷你西瓜。（圖／農民黃志輝提供）

▲迷你西瓜今年正式上市，就出現仿冒品種和商標。（圖／黃志輝提供）

農友種苗公司公關副總游煜華表示，以往消費者購買單顆大西瓜，在食用上並不方便，必須購買分切西瓜或大家庭分食，內部團隊因而投入研發，花了6年時間育成外觀只有手掌大小、不到600克的迷你西瓜，吃起來有別於大西瓜沙脆的口感，而是具有特殊香氣，果肉細嫩多汁，甜度恰好。

參與契作的嘉義縣六腳鄉產銷班76班班長黃志輝表示，MiniBall栽種不易，必須每天整理藤蔓、細心呵護，而且皮薄嬌嫩，還要擔心落葉劃傷表皮，強風一吹可能就讓纖細的蒂頭斷裂，影響品質和外觀；果肉標榜細嫩清甜，甜度可達12度，自己種植時沒有用農藥，甚至連西瓜皮都可以吃。

▲迷你西瓜。（圖／農民黃志輝提供）

▲迷你西瓜皮薄、果肉細嫩，無毒種植甚至連果皮也可食用。（圖／黃志輝提供）

黃志輝說，MiniBall種植費時又耗工，無法像大西瓜一樣量產，加上物以稀為貴，售價自然居高不下，去年自家農場首度推出禮盒試賣，3公斤售價850元，因栽種成本高，今年正式接單價格調至1200元，一樣訂單接不完。

游煜華說，迷你西瓜是由公司團隊辛苦育成，是紮紮實實的台灣品種，今年已經完成商標註冊，甚至育成的種子也賣到日本，並非坊間賣家所說的日本育成。此外，為確保品質，目前採取與農民合作契作模式，消費者購買時留意是否貼有「迷你西瓜」（MiniBall）的商標，且單果只有一個手掌大小，一般重量在350~600公克間。

▲迷你西瓜。（圖／農民黃志輝提供）

▲迷你西瓜和大西瓜的大小差異懸殊。（圖／黃志輝提供）

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