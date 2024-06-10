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端午節誤踩2禁忌「她半年內3親人過世」　命理師：死整串

端午節誤踩2禁忌「女子半年內慘失3親人」　命理師曝原因：死整串

▲端午節有許多習俗和禁忌。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

10日是一年一度的端午節，家家戶戶會包粽子、掛艾草等，不過也有不能觸碰的習俗。曾有民眾將粽子整串分送給別人，起料短短半年內，3個親人相繼死亡，竟是觸犯了2個禁忌。

命理專家周映君在節目《新聞挖挖哇》分享，端午節一定要拜的「鹼粽」，但其實隱藏很大的學問，有一名女子去社區大學，為了端午節學包鹼粽，綁了一堆分別送給姊姊和妹妹，雖然有被提醒「鹼粽不能送」，但她認為裡面有包紅豆，就不算是鹼粽，於是把一整串送人。

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端午節誤踩2禁忌「女子半年內慘失3親人」　命理師曝原因：死整串

▲有民眾把鹼粽整串送人，竟出大事。（示意圖／翻攝自photoAC）

豈料不到2個月就出事，姊姊的婆婆在7月因病離世，沒想到又過了3個月，女子的姊夫和妹婿因為車禍不幸身亡，才聯想到疑似與送整串鹼粽有關。

對此，民俗專家林正義提醒，古代送肉粽給別人是禁忌行為，「鹼粽不能亂送」、「不能送整串的」，因為送整串意味著「會死整串」，一定要剪開或給錢化解，周映君也建議「既然民俗是這樣，就不要去違背民俗」。

另外，端午節也有相關禁忌要注意：

1.不宜動土：端午節被認為是「五毒日」，容易引發意外或疾病，動土可能會觸犯地靈神，帶來不吉利。

2.不宜探病：醫院被視為陰氣重之地，容易受到不良影響，尤其是農曆5月被稱為「毒月」，節氣交替容易引發傳染病，因此要特別注意個人衛生，避免群聚和探病。

3.避免去森林或山上：端午節期間，森林和山上容易出現毒蟲和蛇等危險生物。人們應該攜帶雄黃來驅趕毒蟲，以免被咬傷。

◎民俗說法，僅供參考。

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