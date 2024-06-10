禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

▲端午別行房。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是端午節，清水孟國際塔羅小孟老師表示，端午節為「九毒日之首」，並分享7大禁忌，像是得禁慾別行房，不可送「整串肉粽」。

小孟老師說，農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二十五、二十六、二十七，這9天節氣交換稱為「九毒日」，端午為首日，因此端午最陰！

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►端午7大禁忌：

1、端午忌去醫院探病，陰氣重之地

先秦時代認為農曆五月（國曆六月）是毒月，因此農曆「五」月也稱為「五」毒月，且節氣交替有九日，也稱九毒日。特別要小心傳染病，要勤洗手忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院探病，或去殯儀館潮濕的地方。

2、禁慾不要行房

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章，要陽間人們在五月禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保、氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵。要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。

3、生小孩改日期

《史記•孟嘗君列傳》其歷史上名人孟嘗君，在五月五日端午出生，其父要其母不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母。」若真的一定要生，建議出生後身分證換別的。

4、不要去森林與山上

五月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，雨量增多、梅雨變多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此草叢樹林山上很多蟲蛇鼠蟻會出現。若要到森林的人要帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。

5、不要在當天送整串肉粽

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣。因此端午節當天送人粽子，要用散裝的比較好。

▼送人肉粽要散裝。（示意圖／記者李毓康攝）



6、端午不要去海邊

端午節水鬼出沒容易抓交替，因此沒事不要去海邊。以科學面來說，端午節氣也是梅雨季節，容易下雨暴漲發生水厄。

7、不要亂丟平安符

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易大家脾氣不佳，遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延。因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。