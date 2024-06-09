台東唯一人間國寶！心急傳承排灣族刺繡　陳利友妹：我不能生病

▲▼陳利友妹老師辦理刺繡推廣工作坊教導學員，排灣族傳統刺繡的八種技法。（圖／國立台東生活美學館提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

陳利友妹老師，出生於台東縣太麻里鄉大王部落，2021年由文化部登錄認定重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者。是台東目前唯一的一位人間國寶。



國立台東生活美學館為推廣傳統工藝，日前邀請排灣族傳統刺繡保存者-陳利友妹老師，辦理傳統工藝-排灣族刺繡推廣工作坊，藉此使學員了解傳統刺繡的八種技法，陳老師說：「排灣族刺繡技法是生活教育，將祖先的智慧在技法中表現出來」，如：「一線繡」或「一直繡」代表做事勤快；「口繡」或「菱角繡」是尊重老人家所講的話、講好話、不說粗話；「螃蟹繡」或「十字繡」表示要心甘情願、不埋怨、好好做事等等，並藉由課程中製作繡品，更能深入了解圖案的典故。





課堂中陳利友妹老師分享到她自幼跟著母親學習刺繡、服飾製作，每逢慶典、婚嫁，即有人委託裁製服飾，成為排灣族所稱的pulima （工藝能手者）等等不讓傳統工藝精神失傳的心路歷程。





與學員分享交流的過程中，陳老師說：「我不能生病，我還有好多事情要做，我要花3到5年的時間，把排灣族的文化用刺繡把它保留下來。」最令人為之感動。她保存排灣族傳統刺繡技法與各種圖騰紋樣，將十字繡運用現代精緻質材的布料，再加上改良傳統樣式並將原住民各種圖騰以十字繡法加上顏色鮮豔的對比色彩，呈現不同面貌的作品。加上個人獨特的色彩搭配，反映出東部地區排灣族豐富多元的文化特色。



工作坊藉由本次學習，讓參與的學員們更親近傳統工藝，了解排灣族傳統刺繡工藝及其重要性，同時體會排灣族固有文化的魅力，讓工藝的熱情與美學於生活中實踐。