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勞動部南分署舉辦企業見習活動　微創鳳凰店家傳承經驗助創業者圓夢

▲勞動部雲嘉南分署辦理企業見習活動，邀請微創鳳凰店家現身說法，傳授成功經驗法則，逆境咖啡負責人范碧麟（右一）及烘豆師分享創業與經營眉角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▲江慧瑜分享自身創業經驗與介紹自己的作品，感謝南分署在創業這條路一路相助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為協助創業民眾圓夢，一連辦理兩場企業見習交流活動，邀請在地「微型創業鳳凰店家」與有意創業民眾，面對面分享創業致勝關鍵－「保持熱誠並衷心喜愛自己的產品」。

▲勞動部雲嘉南分署辦理企業見習活動，邀請微創鳳凰店家現身說法，傳授成功經驗法則，逆境咖啡負責人范碧麟（右一）及烘豆師分享創業與經營眉角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲逆境咖啡負責人范碧麟（右一）及烘豆師分享創業與經營眉角。

透過店家現身說法讓民眾深入瞭解創業初期面臨的資金、技術及行銷等問題，除了獲得實用的創業經驗外，更體會到成功背後的堅持與努力。兩場活動分別邀請台南「逆境咖啡」與雲林「瑜樂手作創意工作坊」負責人，現場講述創業歷程，並安排動態實作課程，讓參與民眾直呼「收穫滿滿，真是太值得了！」。

58歲的范碧麟，是「逆境咖啡」的負責人，因中年失業選擇到雲嘉南分署參加職業訓練課程，學習咖啡飲品調飲技能，進而發現自己對飲品調製有極大熱忱，後來更結識專業咖啡講師，二人因志趣相投，毅然決定合作開店，一鼓作氣於55歲踏上創業之路。范碧麟強調，堅持提供高品質食材原料給顧客是她的初衷，創業初期困難在於開發新產品需不斷持續學習，且資金也尚未到位，幸好透過南分署的職訓課程及「微型創業鳳凰貸款」協助，幫助她度過難關。

▲勞動部雲嘉南分署辦理企業見習活動，邀請微創鳳凰店家現身說法，傳授成功經驗法則，逆境咖啡負責人范碧麟（右一）及烘豆師分享創業與經營眉角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲瑜樂手作創意工作坊江慧瑜（前排中）鼓勵創業者勇敢逐夢。

另一位54歲「瑜樂手作創意工作坊」負責人江慧瑜，原是醫療從業人員，因從小對文創、手作極有興趣，在53歲步入中年之際，決定實現長久以來內心深處的想望，走上手作文創之路。江慧瑜邊介紹客家傳統藍晒、藍染、押花及編織等作品，也不忘提點與會民眾，因手作商品屬小眾市場，可多參加政府機關及民間團體所舉辦的節慶文創市集，活動擺攤不僅能增加商品曝光度，還能在與顧客面對面互動過程中，直接瞭解市場需求及流行脈絡，激盪出開發新商品的火花。

兩人均表示感謝勞動部「微型創業鳳凰」創業貸款協助，讓他們得以接受專家諮詢輔導，順利向銀行貸得營運週轉金，縮減初始創業艱辛的困難。很高興藉由分享自身經驗，幫助更多有志創業的後進，鼓勵大家踏出舒適圈，接受挑戰、勇敢逐夢。

▲勞動部雲嘉南分署辦理企業見習活動，邀請微創鳳凰店家現身說法，傳授成功經驗法則，逆境咖啡負責人范碧麟（右一）及烘豆師分享創業與經營眉角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟說，創業起頭難，為協助女性、中高齡者及設籍離島居民順利取得創業資金，開創事業，勞動部推動「微型創業鳳凰計畫」，建構創業友善環境，協助發展微型企業、創造就業機會；並提供「微型創業鳳凰貸款」，緩解創業初期資金上的壓力，最高額度200萬元，不僅免保人、免擔保、低利率，享有前2年免利息，還有免費的創業課程及顧問諮詢輔導陪伴機制，協助創業者穩健經營，帶領創業頭家向圓夢路程邁進，雲嘉南分署也會在創業路上一路陪伴。

雲嘉南分署近兩年諮詢輔導逾千人，協助233人獲貸成功，實現創業夢想，歡迎有創業意願的民眾洽詢免費專線：0800-092-957或上微型創業鳳凰網站https://beboss.wda.gov.tw查詢。

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