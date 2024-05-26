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傳承原民竹工藝！製作好竹杯過程繁複　花蓮開辦24小時研習課程

▲▼製作好竹杯過程繁複 花蓮開辦24小時研習課程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲製作好竹杯過程繁複 花蓮開辦24小時研習課程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓更多民眾認識及了解原住民傳統技藝文化，花蓮市公所開辦「原住民傳統竹杯製作研習課程」，2周的課程於26日舉辦結業式，市長魏嘉彥到場關心學員學習成果，希望學員從竹杯製作過程中，領會祖先從大自然山林資源中就地取材並自給自足的生活智慧與精神。

▲▼製作好竹杯過程繁複 花蓮開辦24小時研習課程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所邀請曾任慈濟科技大學原資中心藤編授教老師馬耀･武道，帶領的學員製作原住民傳統竹杯，課程自5月18日起，連續兩周六、日開課，共計24小時。從介紹台灣各種竹類特性，取竹及殺青竹化步驟、竹杯打磨實作教學、竹杯藤編裝飾教學，到完成成品。

▲▼製作好竹杯過程繁複 花蓮開辦24小時研習課程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

台灣竹林遍布，早年原住民族常以竹材製作生活器皿，除了竹屋、各種農漁牧器具之外，又因為竹子中空又有竹節，很適合製作成各種餐具，像是竹杯、竹碗等，只要將截取一段竹筒，以竹節作為杯底，就是一只平口杯，有時杯中間還會有藤環當作為裝飾。

▲▼製作好竹杯過程繁複 花蓮開辦24小時研習課程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼市長魏嘉彥感謝老師馬耀･武道，致贈感謝狀。

馬耀･武道表示，竹杯作為儀式及宴客時飲酒用，而製成一個好的竹杯需要經過選竹、煮竹去青等重要步驟，都是祖先的生活經驗與智慧，最後再利用原住民最常見的編織材料黃藤圈繞竹杯裝飾。製作竹杯的過程中，不僅可以學習工藝技術，同時也能達到傳承文化的效果，讓更多人認識原住民文化精神與傳統技藝。

▲▼製作好竹杯過程繁複 花蓮開辦24小時研習課程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，感謝馬耀･武道老師仔細指導族人們，市公所原行課不定期都會開設各式傳統技藝的課程，讓族人更了解自己族群的文化與精神，也讓技藝繼續傳承，市公所會持續辦理各項手作技藝課程，希望族人都能更踴躍地報名參加，為文化傳承共同努力，更希望這次參加「原住民傳統竹杯製作研習」課程的族人們，將製作竹杯、藤編的傳統技藝，帶回到部落發芽及傳承。

魏嘉彥也頒發感謝給狀馬耀･武道老師，感謝老師發揚族人的傳統技藝，同時也頒發結業證書給參與的學員們，期盼都能成為種子教師，將祖先的智慧傳承下去。
 

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