比亞迪王傳福：「捲」是市場競爭　企業家要擁抱

▲比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車產業競爭激烈，比亞迪董事長王傳福表示，「捲」的核心是市場競爭，中國的經濟起飛正式伴隨著競爭與市場發展，「企業家要擁抱、參與這種『捲』，這種競爭。」

王傳福7日參加了「2024中國汽車重慶論壇－企業家高端對話」，並在演講時提到，近年來，中國新能源汽車在國家戰略指引下發生了翻天覆地的變化，自主品牌在技術提升、產業鏈建設、產品開發、市場營銷等各方面也獲得了長足的進步。

王傳福指出，產業發展有挑戰有機遇，當下的「捲」的核心是市場競爭，綜觀改革開放四十年來，中國經濟的起飛正是伴隨著競爭與市場的發展，「企業家要擁抱、參與這種『捲』、這種競爭，在競爭中出海，為國家撐起中國品牌，打造世界第一品牌。」

王傳福認為，在汽車產業，新能源汽車取代傳統燃油車已是大勢所趨，背後是科技的革命，而科技革命的主要動力就是創新。

王傳福指出，要創新，必須有人才，以比亞迪為例，圍繞新能源車進行大產業佈局，在包括電池、馬達、電控在內的各相關領域已有10萬名工程師，「從企業角度來說，要為這些高尖人才提供足夠的平台、研發經費等，隨著時間的推移，必將為企業帶來顛覆性的技術。」

王傳福強調，正是憑藉著人才體系、高度一體化垂直整合體系的打造，在中央和國家戰略牽引下，在中國消費者的大力支持下，比亞迪才得以在新能源汽車賽道獲得了巨大的發展。

王傳福還說，「新能源汽車的成長已經跨過了一個台階，但更健康的成長還要克服很多困難，包括技術設施、廣大消費者更佳的體驗，還需要企業家更多努力；相信伴隨持續不斷地投入，在這場變革當中一定會脫穎而出。」