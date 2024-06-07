閻王索命繩！電線飄落「掛勾」路過機車　無辜婦遭扯重傷骨折　

記者吳奕靖／高雄報導

一位婦人6日下午4點多左右，騎乘電動車行經高雄市阿蓮區青旗廟路口時發生意外，當時婦人在等待紅綠燈轉換時，路旁的電線因風力作用而甩動，直接掉落在她的車前。綠燈亮起後，電線將她的車子拉向後方，造成她摔倒全身多處擦傷，甚至骨折、腦震盪以及小姆指斷裂，目前正在醫院接受手術治療。





▲掉落電線造成一名女騎士受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名67歲的婦人騎乘電動自行車時，疑似被脫落的電纜線絆倒，事後婦人的女兒在臉書社團貼文尋找事發當時畫面之外，呼籲有行車紀錄器的車主，希望能提供當時發生狀況的影像，以便釐清事情的真相。另外她表示也要找「有一位熱心的路人見義勇為，目睹整個過程後，他一直在現場支撐著受傷的母親並陪伴身邊，等待警察與救護車的到來。由於事發突然，這位熱心人士離開時，受傷母親的家屬來不及與他留下聯繫方式」。因此，他們現在希望透過網路尋求這位熱心人士的聯繫，以表達他們的感謝。

▲掉落電線造成一名女騎士受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事後警方已通知台電人員協助處理脫落的電線，並在17時20分將道路恢復暢通。對於脫落的電線，警方已初步排除是台電或警局監視器的電纜線。湖內分局表示，他們將儘快查明電纜歸屬，並根據調查的事證依法偵辦。