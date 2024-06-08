陸吉利汽車董座：簡單粗暴的價格戰　結果就是偷工減料、造假售假

▲吉利汽車董事長李書福。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸吉利汽車董事長李書福近日表示，中國汽車工業的內捲程度全球第一，「無窮無盡的內卷，簡單粗暴的價格戰，其結果就是偷工減料、造假售假、不合規的無序競爭。」

李書福7日在「2024年中國汽車重慶論壇」透過視訊演講，他提到，中國汽車工業的內捲程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，也是舉世無雙，這種現象既是好事也是壞事，「如果市場化程度高，法律健全，執法嚴格，透明公平競爭這就是好事；反之，就是壞事。」

李書福指出，「任何產業的健康發展都必須表現在投入產出比方面實現較好的經濟效益，無窮無盡的內卷，簡單粗暴的價格戰，其結果就是偷工減料、造假售假、不合規的無序競爭。」

李書福還說，安全是汽車產品的基本前提，傳統內燃機汽車經過一百多年的持續進步，其安全技術已經在實踐中得到反覆驗證，電動汽車的大規模應用還沒有在實踐中反覆驗證，存在許多不確定可能性，無論是續航里程焦慮、自燃風險挑戰、高壓漏電風險、基礎設施配套、還是保險費率上漲、殘值較低等等，與傳統內燃機汽車相比存在許多可改善的空間。

李書福強調，現今中國不缺造車的企業，欠缺的是有創新力的汽車零件生態環境，欠缺的是有原創能力的汽車安全軟硬體科技公司，欠缺的是有競爭力的工業軟體供應商及具備原創能力的汽車公司，「透過發展智慧電動化汽車產業的歷史機遇，帶動中國智慧電動車產業鏈發展是一項艱鉅的歷史性任務。」