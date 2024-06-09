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鋒面徘徊聯手西南風「午後雷雨轟3地」　專家揭「出梅」時間　

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲鋒面位北部海面徘徊，加西南風影響，今午後部分地區將出現雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面在台灣北方海面建立和徘徊，加上西南風增強，未來一周天氣不穩定，中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周偏西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其它地區為午後雷陣雨，今午後大台北、東北部和東部有局部大雨。氣象專家吳聖宇則表示，6月17日和18日高壓增強，鋒面北抬，台灣有出梅機會。

張承傳進一步說明，今天除西南風影響外，北部海面有道鋒面，中南部有短暫陣雨或雷雨，也容易有局部大雨，山區機率偏高；北部、東北部則有局部短暫陣雨或雷雨，比較大的降雨偏中午過後，北部、東北部有午後雷陣雨；今天除中南部有局部大雨外，午後大台北、東北部、東部有局部大雨發生。

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明天西南風增強，鋒面北抬到長江口，張承傳指出，明天到周六台灣都在西南風環境下，南部有短暫陣雨或雷雨，中部也有局部短暫陣雨或雷雨，清晨和上午降雨在沿海一帶，中午過後往內陸山區發展，北部、東北部、東半部明天偏午後雷陣雨，南部午後各山區有局部大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周溫度偏暖偏熱，張承傳表示，今天各地高溫約29到32度，明天開始西南風增強，各地溫度持續上升，周三後西半部高溫可到32到34度，部分地區溫度會更高，另東部也有30度以上高溫，周三到周六東南部有焚風，今天到周三金馬有低雲或局部霧。

天氣職人吳聖宇則在臉書上表示，今天隨著鋒面在台灣北方建立，鋒前偏南到西南風影響的型態趨於明顯，白天留意大台北、東半部及各地山區的午後熱對流雷雨，有局部大雷雨發生機會，夜晚到明天清晨留意中南部迎風面的短暫陣雨，雨勢較小，但是有下雨機會，日夜變化的型態顯著。

吳聖宇表示，明天端午節(10日)天氣型態類似，未來一段時間鋒面預報仍是在台灣北方徘徊，西南風影響的天氣也將持續下去，直到17日到18日之後高壓逐漸增強，鋒面進一步北抬，台灣有出梅的機會。

針對台灣下周是否有出梅機會，張承傳表示，未來一周西南風強度逐漸增強，鋒面北抬到長江口，台灣偏西南風環境，但仍會帶來降雨，中南部有局部大雨，午後山區也有明顯降雨，若西南風在6月後半個月有機會轉弱，鋒面將有機會再靠近一點。

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