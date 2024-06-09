快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(9日)上午11時25分針對12縣市發布大雨特報，並對南投縣、台中市發布大雷雨訊息，雨勢持續1小時，提醒嚴防劇烈降雨。另氣象署也對台中市太平區汴坑溪仙女瀑布至一江橋發布山區暴雨災防告警。

氣象署上午11時27分針對南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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此外，氣象署也針對台中市頭汴坑溪仙女瀑布至一江橋發布山區暴雨災防告警，持續時間至13時27分；示警該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

另氣象署也已對12縣市發布大雨特報，氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、台中、南部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

▲12縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：09日上午至09日晚上

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息示警區域

台中市：東勢區、新社區、霧峰區、太平區、和平區

南投縣：埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉、仁愛鄉