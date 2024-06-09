午後雷雨旺盛「3地雨最猛」　專家：聽聞雷聲快躲室內

▲午後雷雨旺盛，大台北、東部和各地山區可能有短時較大雨勢。（示意圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

今天(9日)鋒面偏北活動，鋒前南風至西南風環境，大氣暖濕不穩定，午後雷雨旺盛，各地山區、大台北地區、東半部下午有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有短時較大雨勢。氣象專家歐宗學提醒，若聽聞雷聲應盡快進入室內躲避。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天開始鋒面系統都偏北在台灣北方海面活動，雖然沒有直接影響，但鋒前的偏南至西南風環境還是會帶來暖濕的空氣，整體大氣環境並不是很穩定。

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歐宗學指出，配合白天時的熱力作用，今天午後容易有旺盛的熱對流雲系發展影響，各地山區、大台北地區、東半部地區都可能在下午時段有局部短暫陣雨或雷雨發生，並可能有短時較大雨勢，尤其前往山區、海邊、溪流河谷等空曠地區、水域活動時要特別注意，聽聞雷聲盡快進入室內躲避。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過晚間熱對流雲系將消散，歐宗學表示，內陸地區的降雨有逐漸減緩趨勢，但偏南至西南風環境下，深夜至明日清晨的中南部地區還是可能會有些局部短暫陣雨。明日各地依然是相似的天氣型態，要持續留意午後雷陣雨。

歐宗學表示，下周鋒面位置仍然偏北，暫時沒有明顯南下影響趨勢，台灣附近都是西南風環境為主，迎風面的中南部地區比較容易有海上對流雲系發展移入帶來局部短暫陣雨，其他地區則大致維持午後陣雨的天氣。近期的氣溫隨著南風環境建立並且帶來暖濕空氣有逐漸上升趨勢，高氣溫搭配高濕度，在人體的感受上會更加悶熱不舒適。