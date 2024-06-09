蔡正元曝吳思瑤、吳沛憶「易罷免」　要藍拚國會改革真正主戰場

▲前立委蔡正元。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國會改革法案延長賽開打，民進黨將啟動下鄉宣講行動。國民黨也擬展開反制，講述國會改革的精神，首場就選擇賴清德總統的本命區台南市。不過，國民黨前立委、名嘴蔡正元卻認為，國民黨的空戰實力不佳，應予以強化，且真正的戰場是在立委罷免戰上，國民黨應組織反罷免行動，並反過來抓幾個民進黨立委開刀。至於罷免戰可鎖定誰？蔡正元則點名民進黨台北市立委吳思瑤和吳沛憶。

對於綠營下鄉宣講，國民黨也將採取反制動作。國民黨組發會主委、立委許宇甄表示，國民黨預計於6月中旬於全台22縣市舉行至少一場大型座談會，由地方黨部主辦，再和區域立委、不分區立委搭配宣講，講述國會改革法案內容，以及如何使用調查聽證權查相關弊案，首場就選在台南市。

蔡正元政論節目中表示，國會改革議題的戰線並非在街頭，而是在網路社群平台，如臉書、Line、IG和Threads等，「所有的戰線都要有」。但現實是，國民黨在網路戰線上，不管是智庫還是文傳會的表現，都不是特別好，在反擊民進黨的連篇謊話時，總是反應不快、力道不足。

蔡正元續指，因此對於國民黨來說，真正的戰場並非輿論戰，而是在立委的罷免戰，民進黨已經磨刀霍霍，準備對付特定幾個國民黨立委，在這種情勢下，國民黨應該要想辦法反擊，不僅要主動組織反罷免行動，更要反過來抓幾個民進黨立委開刀，「這叫做一個對一個」。

蔡正元認為，國民黨應該將罷免戰場鎖定在台北市，因為和其他縣市相比，台北市會更好動員，蔡正元也建議若國民黨要啟動罷免戰，可鎖定吳思瑤和吳沛憶開刀，直言要罷免這兩綠委因難度不高，且兩人的選區距離又近，罷免活動可以一起辦。

