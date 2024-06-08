販售「台中一中的空氣」100%純正！網秒懂：媽媽的味道

▲有賣家販售台中一中的空氣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

看到賣家在賣空氣，會不會買單呢？近日有網友注意到，有賣家在販售「台中一中」的空氣！文章曝光後，隨即引發討論，值得一提的是，台中市長盧秀燕2018年就職時，就曾準備1萬瓶「谷關空氣瓶」當禮物送給民眾，當時也有賣家開始販售瓶裝空氣。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，「太瞎了，空氣也能賣？」從他貼出的照片可見，該名賣家正販售「台中一中的空氣」，一包50元，他還強調「絕對100%純正，採集時會錄影」。

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文章一出，底下網友紛紛討論道，「我寧願買一包美女放的屁」、「小時候就聽過賣香屁的故事」、「真可愛！不過這塑膠袋會漏氣」、「媽媽的味道」、「別忘了，洋芋片也是賣空氣」。也有網友透露，「國外確實有商店在賣其他國家的空氣！」還有人想起「谷關空氣」。

▲谷關空氣。（圖／ETtoday資料照）

其實在2018年，盧秀燕就在就職典禮上親自發送「谷關空氣」給到場參與的民眾，並承諾會在任期內對抗空汙、改善空汙。當時這瓶「空氣」就在網路上引發熱議，並掀起「空氣風」。後來也有賣家在平台上販售空氣，還開價1225元，說「你下標我就去谷關裝空氣給你，錄影為證，並把收入捐給台中偏鄉」。

除此之外，日本在2019年時，因即將結束「平成時代」、進入「令和」，因此當地就推出不少紀念商品。日本岐阜縣平成村的村民因為村名與年號相同，所以就突發奇想，販售「平成最後的空氣」，限量600罐，每罐1080日圓，要讓眾人記得該年代的美好。