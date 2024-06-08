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日本研擬建造3萬噸「大型巡邏船」　加強巡視釣魚臺海域

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本政府稱我中華民國釣魚臺列嶼為尖閣諸島，並將周邊海域視為「領海」，然而今年中國海警局船隻進入該片海域的頻率卻異常增加，昨（7）日上午甚至疑似出動4艘皆配備機砲的船隻進入，引起日方的關注。如今有消息指出，日本考慮打造全長200公尺、3萬噸重的大型巡邏船，最快2029年能實際運用。

根據《日本放送協會》，中國海警局船隻幾乎每天都會前往釣魚臺海域「報到」，去年12月22日至今年6月7日以來連續航行169天，因此為了應付日漸嚴峻的西南海域情勢，日本海上保安廳計畫打造迄今為止規模最大的巡邏船，不僅可以搭載多艘能夠高速移動的橡皮艇，更能搭載直升機。

該艘大型巡邏船上配置指揮功能，能夠指揮其他艘巡邏船，且一旦在海域執行任務、甚至戰事爆發時，還可以充當海上據點，應付釣魚臺列嶼周遭海域嚴峻情勢，並負責運送居民，或是應對自然災害。

日本海上保安廳去年度就已經編列建造預算，並委託民間企業針對船身基本構造進行設計前的調查，今年3月已經領取報告書，預計巡邏船全長200公尺、總噸數為3萬噸，其規模將會超越目前海上保安廳持有最大規模巡邏船的3至4倍。

海上保安廳計畫，能夠讓該艘巡邏船搭載數十艘橡皮艇、3架直升機，可以供最多1500名居民搭乘，且考慮設置能夠運送貨櫃的空間，預計最快5年後的2029年可以完成建造，未來更研擬打造另一艘大型巡邏船。

不過，海上保安廳也有內部人士擔憂，如今面臨人手不足的問題，該艘大型巡邏船能否被實際運用，都還是未知數，加上目前實在不宜過度刺激中國，因此巡邏船的建造計畫必須以更謹慎的態度檢視。

針對中國海警局船隻屢次「進入」釣魚臺海域，日本內閣官房長官林芳正7日下午在記者會上呼籲中國保持冷靜，並表示中國海警船「進入領海」的行徑已經違反國際法，因此要求中方船隻速速離去；對此，中國海警局則回應，釣魚臺海域為「中國固有領土」，強調未來將會加強巡邏、保障國家主權和海洋權益。

►中國海警船「進入」釣魚臺海域　日本：疑首次4艘皆配有機砲

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