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禁止沒水準韓國遊客進入！老人在神社丟菸蒂、拉屎　日本人怒了

▲▼日本長崎縣對馬島和多都美神社以漲潮後的「海上鳥居」聞名。（圖／翻攝自維基百科）

▲日本長崎縣對馬島和多都美神社以漲潮後的「海上鳥居」聞名。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合外電報導

夾在日本、南韓海域之間的對馬島，在行政區劃上隸屬日本長崎縣，雖然是日本的領土，不過距離南韓釜山卻只有49.5公里，且當地方言更夾雜韓語單字，吸引許多韓國觀光客造訪。豈料，最近對馬島上擁有千年歷史的和多都美神社，卻在鳥居入口處豎立「禁止韓國人進入」告示牌，引起非議。

神社方抱怨，韓國遊客經常在神社亂吸菸、丟菸蒂，甚至是在神社內拉屎、尿尿，極度不尊重神明。

根據日媒《富士新聞網》，日本長崎縣對馬市擁有千年歷史的和多都美神社（渡津神社），以漲潮後產生的「海上鳥居」祕境美景聞名，因SONY電玩遊戲《對馬戰鬼》而聲名大噪，2020年因颱風毀損後由遊戲粉絲募資重建，雖然是當地熱門觀光景點，不過最近卻因為韓國觀光客的各種「迷惑行為」而深感困擾。

其實早從新冠疫情前，對馬島便相當吸引韓國觀光客的喜愛，然而這些韓國觀光客卻在和多都美神社做出令人感到困擾的行為，諸如在必須安靜、虔誠的神社內高歌跳舞，直到最近又有更多韓國人做出令人費解的舉動。

部分韓國觀光客違反條例，不僅在神社內吸菸，更將菸蒂隨意丟棄在地，儘管神社工作人員上前制止，卻反而遭到韓國觀光客以口音極重的韓語方言怒嗆「你算什麼東西」。對馬島居民還發現，這些菸蒂從神社內蔓延至外面的道路，且有增加的趨勢。

日媒《產經新聞》指出，其實對馬島吸引台灣人、法國人、義大利人等外籍觀光客前往，但「確實只有」韓國人會做出吸菸、丟垃圾、排泄（拉屎、尿尿）等沒水準的行為。

不僅如此，當地民眾更發現，這些韓國觀光客開車時，居然是「靠右」逆向行駛，簡直是把對馬島當作是自己家，以為是靠右行駛的南韓。

韓國觀光客如此低水準的行為觸怒神社，因此神社最後只能在入口處豎立告示牌，只見告示牌上以韓文寫著「禁止韓國人進入！此處為專供參拜遊客的停車場，隨意停車者處以1000日圓罰金」。

附近餐廳業者受訪時感嘆，「雖然能夠理解神社方面的苦楚，但針對韓國遊客、禁止韓國遊客進入，好像有點太超過了。」

▲▼日本對馬島和多都美神社設立告示牌，禁止韓國遊客進入。（圖／翻攝自X）

▲日本對馬島和多都美神社設立告示牌，禁止韓國遊客進入。（圖／翻攝自X）

報導透露，其實神社人員早已因這些令人困擾的行為和韓國遊客產生爭端，甚至還遭到韓國遊客怒毆，最後只能報警處理。

和多都美神社並無意解除限制韓國遊客進入的指令，「這裡只是一間小神社，沒有能力去應付那麼多韓國遊客進入神社後，所做出的『不敬行為』。侍奉神明的我們，只想好好守護這間神社。」

該起事件被南韓《韓聯社》引述報導，南韓網友留言怒嗆，「你們是賺飽了嗎？到底是靠誰吃穿的？還不懂得低頭感謝」、「應該頒獎給那些唱歌跳舞、丟菸蒂的人」。

也有南韓網友檢討，「日本是是非分明的國家，無法接受其他人對別人造成困擾的行為」、「百分之一千贊成，在韓國根本沒有這種教育將垃圾帶回家的觀念」、「韓國人不管去哪都沒有禮貌，尤其團體觀光客都是來自鄉下、沒有禮貌的老人。」

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