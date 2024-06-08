日本警方也吃驚！他寄1000件短褲到日本　一萬顆鈕扣「驗出毒品」

▲日本名古屋查扣含有毒品成分鈕扣的短褲。（圖／名古屋海關）

記者羅翊宬／編譯

伊朗一名57歲男性涉嫌從國外走私毒品，他和同夥將含有興奮劑（毒品）的1萬多顆鈕扣縫進短褲內，再將1000多件短褲放置紙箱，透過國際包裹發送至日本，經由成田國際機場走私至位於愛知縣豐橋市的西裝店，日前遭到名古屋海關查獲，在分析其成分時，才發現鈕扣竟含有毒品。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，日本愛知縣警方6日逮捕一名居住在神奈川縣橫濱市北區的57歲伊朗籍男子，該名男子涉嫌今年2月29日和共犯將含有興奮劑的1萬2000顆鈕扣縫進1002件短褲內，接著再將短褲放進9個紙箱內，透過寄送國際包裹的方式，從阿拉伯聯合大公國寄出，貨品於3月9日抵達日本。

▲▼日本警方發現，短褲鈕扣裡竟然能夠驗出毒品成分。（圖／翻攝自YouTube）

警方發現，這些鈕扣的直徑約2公分，其成分混有興奮劑（毒品）、樹脂，短褲估計約有1002件，平均每件褲子會縫有10至12顆的鈕扣，經由名古屋海關扣押後分析成分，發現鈕扣裡竟然含有興奮劑。

這些國際包裹的收件地址為位於愛知縣豐橋市的西裝店，前來西裝店「取貨」的日本人和該名伊朗籍男子認識，兩人可能共同計畫走私販賣毒品。警方推測，該名前來取貨的日本籍男子，很可能是此次毒品走私販賣的主謀，因此於5月18日以違反毒品特例法之罪嫌逮捕該名男子。

警方直呼，這種透過縫製含有毒品成分鈕扣的走私販賣手法，即便在日本國內也是極為罕見。