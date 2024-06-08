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「慶端午，聽講古」台南古蹟帶您認識有趣民俗　三大古蹟景點推出端午專場導覽

▲端午連假，台南市文化局特別於安平古堡、赤崁樓、安平樹屋三大古蹟區，推出端午專場導覽。（圖／記者林東良翻攝）

▲端午連假，台南市文化局特別於安平古堡、赤崁樓、安平樹屋三大古蹟區，推出端午專場導覽。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

一年一度的端午節將於10日正式來到，即日起連續三天的端午連假，台南市文化局特別於安平古堡、赤崁樓、安平樹屋三大古蹟區，進行端午節布置，包含民間慣習懸掛菖蒲、艾草、辣椒、香囊等裝飾，增添端午節慶氛圍。

文化局介紹，農曆5月5日端午節，又有「五月節」或「五日節」等俗稱，民間諺語稱「四月芒種雨，五月無焦塗，六月火燒埔」可得知農曆五月後為炎熱的夏季氣候，在醫療尚未普及的過去，經常是瘴癘疫病好發之時，因此端午節會繫五色線、飲雄黃酒、屋角四處灑上石灰，懸掛葉片呈劍型的菖蒲，象徵驅除不祥的寶劍，飾於門口以避邪。也懸掛菊科多年生草本植物艾草，是過去治療疾病的藥草，代表百福，祈使訪客身體健康。

為增進訪客於端午佳節來到古蹟區的知性體驗，獲得豐厚節慶知識，文化局特聘專業導覽解說員，對於端午節由來、習俗、府城扒龍舟等，進行精采的導覽解說。如府城有著歷史悠久扒龍舟競渡習俗，自清朝開始即有於端午節「鬪龍舟」的活動，傳承至現代台南運河龍舟賽，為府城重要的競賽運動與文化象徵。導覽於6月8日至10日在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋，每天10:00、11:00、13:30、14:30、15:30定時舉行。

此外，相傳老虎兇猛的形象能驅除五毒邪魅，文化局特別運用台南祀典興濟宮虎爺形象，於炎炎夏日推出「虎你好額 咬錢轉來」運動毛巾組特惠活動，原價568元，端午節至6月16日期間特價500元。請民眾把握機會把祥瑞神獸文創品帶回家，進財又能保平安。

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