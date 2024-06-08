台南大遠百捐贈粽子禮盒　黃偉哲感謝企業以粽傳愛關懷弱勢

▲台南大遠百響應台南巿「照顧弱勢優先」施政理念，於端午節前捐贈111份粽子禮盒，提供弱勢家庭歡度端午佳節，社會局盧禹璁局長代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大遠百響應台南巿「照顧弱勢優先」施政理念，於端午節前捐贈111份粽子禮盒，由台南市社會局轉贈社工服務家戶，提供弱勢家庭歡度端午佳節，為感謝台南大遠百與市府攜手照顧弱勢，於日前舉行捐贈儀式由社會局盧禹璁局長代表受贈並回贈感謝狀，感謝台南大遠百以粽傳愛，使弱勢家庭感受到社會温暖。

市長黃偉哲感謝台南大遠百長期投入社會公益，與台南市社會局合作，用實際行動響應弱勢家庭，表示市府照顧弱勢族群工作不停歇，歡迎社會愛心人士、企業及團體加入助人行列，幫助更多本市弱勢家戶，將正向溫暖的能量傳遞到社會各個角落，共同營造公益向善的氛圍，期待未來市府與民間企業、社福團體及善心民眾多能廣泛協力合作，進而共建幸福溫暖大台南。

台南大遠百張家豪副店長表示，台南大遠百經常辦理社會公益活動，除了宣導消費者捐贈雲端發票、春節捐贈禮盒送愛、端午節贈粽禮盒、中秋佳節禮盒以及聖誕節贈鞋與籃球為偏鄉孩童帶來聖誕溫暖，期使透過照顧弱勢不餘遺力之行動，讓更多熱心企業也可共同參與關懷弱勢的活動。

盧局長指出，台南市實物銀行為經濟弱勢或遭遇急難的家庭提供即時且適切的緊急生活物資協助，其物資多數來自社會愛心人士、企業及團體之捐贈。截至目前全市已建置5處委辦實體店面、14處合作分行實體店面及19處實物分站，歡迎各界善心人士共襄盛舉，攜手送愛至台南市實物愛心銀行，將資源用來幫助更多有需要的民眾。民眾如有物資捐贈或相關問題與需求，可聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。