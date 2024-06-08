　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南大遠百捐贈粽子禮盒　黃偉哲感謝企業以粽傳愛關懷弱勢

▲台南大遠百響應台南巿「照顧弱勢優先」施政理念，於端午節前捐贈111份粽子禮盒，提供弱勢家庭歡度端午佳節，社會局盧禹璁局長代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南大遠百響應台南巿「照顧弱勢優先」施政理念，於端午節前捐贈111份粽子禮盒，提供弱勢家庭歡度端午佳節，社會局盧禹璁局長代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大遠百響應台南巿「照顧弱勢優先」施政理念，於端午節前捐贈111份粽子禮盒，由台南市社會局轉贈社工服務家戶，提供弱勢家庭歡度端午佳節，為感謝台南大遠百與市府攜手照顧弱勢，於日前舉行捐贈儀式由社會局盧禹璁局長代表受贈並回贈感謝狀，感謝台南大遠百以粽傳愛，使弱勢家庭感受到社會温暖。

市長黃偉哲感謝台南大遠百長期投入社會公益，與台南市社會局合作，用實際行動響應弱勢家庭，表示市府照顧弱勢族群工作不停歇，歡迎社會愛心人士、企業及團體加入助人行列，幫助更多本市弱勢家戶，將正向溫暖的能量傳遞到社會各個角落，共同營造公益向善的氛圍，期待未來市府與民間企業、社福團體及善心民眾多能廣泛協力合作，進而共建幸福溫暖大台南。

▲台南大遠百響應台南巿「照顧弱勢優先」施政理念，於端午節前捐贈111份粽子禮盒，提供弱勢家庭歡度端午佳節，社會局盧禹璁局長代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南大遠百張家豪副店長表示，台南大遠百經常辦理社會公益活動，除了宣導消費者捐贈雲端發票、春節捐贈禮盒送愛、端午節贈粽禮盒、中秋佳節禮盒以及聖誕節贈鞋與籃球為偏鄉孩童帶來聖誕溫暖，期使透過照顧弱勢不餘遺力之行動，讓更多熱心企業也可共同參與關懷弱勢的活動。

盧局長指出，台南市實物銀行為經濟弱勢或遭遇急難的家庭提供即時且適切的緊急生活物資協助，其物資多數來自社會愛心人士、企業及團體之捐贈。截至目前全市已建置5處委辦實體店面、14處合作分行實體店面及19處實物分站，歡迎各界善心人士共襄盛舉，攜手送愛至台南市實物愛心銀行，將資源用來幫助更多有需要的民眾。民眾如有物資捐贈或相關問題與需求，可聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

ET快訊
人夫性成癮！產前2天還想要　妻見他下單「E奶援交」崩潰
「意淫他國養出的名人」粉專批黃仁勳：逛夜市討好台人　被罵到刪
台中某國小童拿美工刀追砍4同學！　家長嚇壞
涉製偽藥！　衛福部公布下架12款產品
93支嘉獎！「頭部中彈」勇警考績只得乙　原因曝光
訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒照做　下秒房間被取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

我們結婚了！　聖母廟、民政局恭喜單身聯誼首對新人喜結連理

高雄港務警察總隊慶祝警察節　表揚績優同仁還公益捐血

關懷弱勢度佳節　國際養心會捐米8000公斤助弱勢過端午

南消率義消總隊暨幹部　慰勞台南國際龍舟賽協勤人員

台南大遠百捐贈粽子禮盒　黃偉哲感謝企業以粽傳愛關懷弱勢

屏東里港警分局慶端午　員警志工贈粽子...送暖145弱勢家庭

龍華科大舞獅戰鼓團　賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

「夜光龍」降臨壽山巖觀音寺　桃園閩南文化節國際龍獅競賽9日登場

社造進駐南崁高中　培力「學生播客」發現在地故事

桃園虛擬運動委員會啟動　議長邱奕勝接任主委

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

我們結婚了！　聖母廟、民政局恭喜單身聯誼首對新人喜結連理

高雄港務警察總隊慶祝警察節　表揚績優同仁還公益捐血

關懷弱勢度佳節　國際養心會捐米8000公斤助弱勢過端午

南消率義消總隊暨幹部　慰勞台南國際龍舟賽協勤人員

台南大遠百捐贈粽子禮盒　黃偉哲感謝企業以粽傳愛關懷弱勢

屏東里港警分局慶端午　員警志工贈粽子...送暖145弱勢家庭

龍華科大舞獅戰鼓團　賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

「夜光龍」降臨壽山巖觀音寺　桃園閩南文化節國際龍獅競賽9日登場

社造進駐南崁高中　培力「學生播客」發現在地故事

桃園虛擬運動委員會啟動　議長邱奕勝接任主委

賴薇如富國島辣曬比基尼　子宮外孕痛失寶寶：人生沒有過不去的坎

我們結婚了！　聖母廟、民政局恭喜單身聯誼首對新人喜結連理

19萬粉絲狂讚！《哈利波特》必喝「奶油啤酒」在家也能做

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

高雄港務警察總隊慶祝警察節　表揚績優同仁還公益捐血

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

大樓有「一條龍服務」增值性更好？全場吵翻：要看1條件

六福村空中腳踏車故障　妙齡女孩爬「3層樓超長梯」驚險獲救

關懷弱勢度佳節　國際養心會捐米8000公斤助弱勢過端午

「敏感肌天花板」出超清爽戶外防曬！安全防水耐汗夏天必備

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

黃仁勳也救不了　蘋果西打再爆欠薪恐下市

基隆潮境公園山崩　端午連假替代道路一次看

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

國中會考　南榮國中劉家丞榮登全國榜首

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

2024桃園閩南文化節國際龍獅競賽 9日登場

桃園脆皮燒肉節6/10起報名　推廣黑毛豬料理

龍華科大舞獅團　賀「毛焦點」進駐桃青基地

社造進駐南高　培力學生播客發現在地故事

連日雨勢重創血庫南部醫療用血告急

桃園虛擬運動委員會啟動　邱奕勝接任主委

暨大特色課程讓學生爬上樹頂學習創業

里港警分局員警　贈粽子弱勢家庭

重視不動產交易安全台南歸仁地政落實稽查

更多熱門

相關新聞

里港警分局員警　贈粽子弱勢家庭

里港警分局員警　贈粽子弱勢家庭

慶祝端午佳節，里港警分局為讓獨居長者及生活困頓民眾，也能感受佳節喜氣及社會溫暖，特於端午節前夕由轄區員警及熱心志工媽媽們，將一串串應景及溫情兼具的粽子，親送給轄內共145戶弱勢家庭及獨居老人，讓他們也能感受社會處處有愛。

她改造粽式蛋炒飯　網友曝鹹粥也好吃

她改造粽式蛋炒飯　網友曝鹹粥也好吃

重視不動產交易安全台南歸仁地政落實稽查

重視不動產交易安全台南歸仁地政落實稽查

台南400主題優良教案實施計劃得獎名單揭曉

台南400主題優良教案實施計劃得獎名單揭曉

傳藝科技新風貌台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗

傳藝科技新風貌台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗

關鍵字：

台南大遠百捐贈粽子黃偉哲弱勢

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面