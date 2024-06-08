關懷弱勢度佳節　國際養心會捐米8000公斤助弱勢過端午

▲國際養心會總會長陳原啟（右起）關廟區長李賢村、關廟分會長簡志雄舉辦公益捐米活動幫助弱勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違3年國際養心會公益團體捐米，今年由關廟分會長簡志雄主辦，8日一早在台南關廟山西宮發放白米，今年總共募捐到8000公斤，由創會長陳原啟率關廟分會長簡志雄及會員，同時邀請議員蔡筱薇及關廟區長李賢村一起來發放白米，關懷中低收入家庭和獨居老人。

簡志雄表示，他自小就住在高雄內圍大廟天真宮附近，每年廟方都會舉辦捐贈米飯的活動，他和家人從不缺席。來到關廟後，他更深刻地感受到社會上需要幫助的人太多了，因此每年都積極參與捐米活動，今年輪到他負責主辦，絕對要全力以赴辦得比往年更好。

國際養心會公益團體的賑米活動由創會會長陳原啟於2009年發起，至2020年已經舉辦了10屆，捐贈了超過10萬公斤的白米，原定2021年由關廟分會長簡志雄負責，但因為疫情影響而被迫取消。去年，陳原啟在公司所在地的安平區公所舉辦了一場小型的活動預熱，共捐贈3000公斤的白米，幫助了安平區的弱勢群體、獨居老人和低收入家庭，今年復辦後各界的捐米達到8000公斤。

簡志雄指出，過去的賑米活動都是由總會的會員號召善心人士一同參與，各區分會負責協助現場發放作業，此次賑米活動聯合關廟區的仕紳和善心人士以及宮廟一起參與，主要賑米受贈對象是關廟區的低收入家庭和獨居老人，將嘉惠近千家庭。