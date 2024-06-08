南消率義消總隊暨幹部　慰勞台南國際龍舟賽協勤人員

▲台南市消防局局長李明峯特於端午連假前夕率義消總隊幹部，在消防局民力運用科陪同下，前往慰勞台南市國際龍舟錦標賽執行水上安全維護工作消防及義消人員，並致贈加菜金及慰問品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台歷史最悠久的龍舟賽事，2024台南國際龍舟錦標賽，已於6月6日開始至10日在台南運河安億橋至承天橋下熱鬧登場，消防局局長李明峯特於端午連假前夕率義消總隊幹部，在消防局民力運用科陪同下，前往慰勞台南市國際龍舟錦標賽執行水上安全維護工作消防及義消人員，並致贈加菜金及慰問品，以嘉勉警義消兄弟、姊妹。

2024年適逢台南400，龍舟錦標賽除了有97隊參賽隊伍，選手也多達2212位，顯示大家對傳統龍舟競技的投入與喜愛；除了龍舟賽事以外，活動會場更有上百攤特色美食、農產品及文創攤位，更安排精彩的藝文表演與體驗活動區，為維護運河周邊活動民眾及參賽選手的安全，消防局在運河周邊投入消防安全維護人員，防範萬一有意外事件發生立即應變因應，以確保活動現場民眾安全。

市長黃偉哲表示，今年是「台南400」，許多大型活動陸續在台南府城展開，屆時將有大量人潮聚集，舉辦各項活動首重民眾安全維護，市府必定多加宣導並提供遊客良好的觀賞品質，讓國際龍舟比賽順利圓滿，黃市長另指出，台南府城不僅是文化之都、美食之都，也是宗教之都，不管想怎麼玩都能玩得滿足，歡迎大家端午連假一定要來台南看龍舟熱鬧一夏。



消防局長李明峯說，台南國際龍舟賽在安平運河沿岸舉辦，消防安全維護工作，首重預防民眾推擠踩踏及落水危害事件，更派員於現場成立前進指揮所，以便因應臨時緊急突發狀況，並加派義消救生中隊人員投入龍舟賽協勤工作，有效提升防救災量能，以利緊急應變需求，使災害降至最低，並確保市民大眾安全。