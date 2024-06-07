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女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝！　成人網站開價320萬：求加入

▲▼女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝。（圖／翻攝自X）

▲女球迷嗨到掀衣甩奶。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

北美國家冰球聯盟（NHL）愛德蒙頓油人（Edmonton Oilers）的一場比賽中，竟然有女球迷在決賽場上觀賽時，嗨到直接拉起上衣「狂甩雙奶」尖叫吶喊，這段7秒影片曝光後立刻引發轟動，更有成人網站出資10萬美元（約台幣326萬元）要她再露一次。

根據《每日星報》報導，NHL西部聯盟5月31日的決賽場上，由加拿大的愛德蒙頓油人對上美國達拉斯星（Dallas Stars），結果當比賽進行到一半時，居然有一名女球迷直接嗨到在觀眾席上將衣服拉起，渾圓雙奶立刻彈出，她也尖叫狂甩助陣。

這段約7秒的影片曝光後，立刻引發轟動，許多網友敲網想知道這名女子到底是誰，「我得開始看冰球了」、「來人阿哪裡有賣票」、「不然移民去加拿大好了！」這波爆紅也讓色情網站開始關注這名女子。

加拿大成人網站Cam Soda就開價10萬美元，希望這名女子可以出面再露一次，「希望她能再重現一次露胸魔法。」另一個人成人網站The Porn Dude卻認為，這名女球迷應該是刻意想拍出色情內容，所以也力邀她加入；成人平台OnlyFans的用戶也紛紛喊話，要她快點開辦帳號。

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