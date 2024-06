女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝！　成人網站開價320萬：求加入

▲女球迷嗨到掀衣甩奶。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

北美國家冰球聯盟(NHL)愛德蒙頓油人(Edmonton Oilers)的一場比賽中,竟然有女球迷在決賽場上觀賽時,嗨到直接拉起上衣「狂甩雙奶」尖叫吶喊,這段7秒影片曝光後立刻引發轟動,更有成人網站出資10萬美元(約台幣326萬元)要她再露一次。

根據《每日星報》報導,NHL西部聯盟5月31日的決賽場上,由加拿大的愛德蒙頓油人對上美國達拉斯星(Dallas Stars),結果當比賽進行到一半時,居然有一名女球迷直接嗨到在觀眾席上將衣服拉起,渾圓雙奶立刻彈出,她也尖叫狂甩助陣。

這段約7秒的影片曝光後,立刻引發轟動,許多網友敲網想知道這名女子到底是誰,「我得開始看冰球了」、「來人阿哪裡有賣票」、「不然移民去加拿大好了!」這波爆紅也讓色情網站開始關注這名女子。

加拿大成人網站Cam Soda就開價10萬美元,希望這名女子可以出面再露一次,「希望她能再重現一次露胸魔法。」另一個人成人網站The Porn Dude卻認為,這名女球迷應該是刻意想拍出色情內容,所以也力邀她加入;成人平台OnlyFans的用戶也紛紛喊話,要她快點開辦帳號。

NEW: Edmonton Oilers fan has been offered a p*rn site deal after flashing her boobs during the tea '[Boobs] were made for p*rn'



A popular adult website with 61 million monthly visitors, offered the woman a spot on their casting set, saying her breasts were "made for p*rn"… pic.twitter.com/y82kE5KkXx